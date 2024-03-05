Швейцарская компания Micro стала известна благодаря своему городскому электромобилю Microlino. Крошечные транспортные средства, развивающие максимальную скорость 90 км/ч и имеющие запас хода до 230 километров, предназначены для комфортного и экологичного передвижения по городу. Теперь компания выпускает новую, еще меньшую модель Microlino Lite, на которой смогут ездить даже подростки.

Microlino Lite. Фото: Micro

Новый вариант машины относится к классу автомобилей L6e (легкие четырехколесные автомобили), сообщает издание Heise. Это означает, что, в отличие от предыдущей версии, управлять Microlino Lite можно, имея водительские права класса AM. Такие права могут в большинстве стран Европы получить подростки старше 15 лет.

Microlino Lite может передвигаться с максимальной скоростью 45 км/ч. Двигатель имеет пиковую мощность 9 кВт. При полностью заряженном литий-ионном аккумуляторе электрокар должен иметь базовый запас хода в 100 километров, который можно увеличить до 180 км.

В новом авто могут разместиться два человека, а объем багажника составляет 230 литров. По заявлению производителя, электрокар является первым автомобилем в своем классе, имеющим самонесущий стальной кузов, призванный повысить безопасность при вождении. Microlino Lite имеет длину 2,5 м, ширину 1,5 м и высоту 1,5 м. Ожидается, что машина поступит в продажу летом.

Автомобили Micro доступны не только для покупки, но и для лизинга. Это предложение касается и модели Lite. В Швейцарии, откуда родом компания, стартовая цена составляет 149 франков (около $160) в месяц на срок 48 месяцев. Однако дополнительной информации о ценах на данный момент нет, и пока неясно, поступит ли модель в продажу.

Разработка крупной модели Microlino началась в 2015 году. Micro представила предсерийную модель около шести лет назад. Спустя пять лет швейцарский производитель вывел авто на рынок.

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«Когда мы представили оригинальный Microlino, идея заключалась в том, чтобы создать новую категорию продуктов, что-то среднее между велосипедами и автомобилями. Большинство автомобилей просто слишком громоздки для эксплуатации», — говорит Оливер Уботор, главный операционный директор Micro, в интервью TopGear.





Мини-автомобили должны быть не только намного практичнее, но и иметь меньший экологический след. Вдохновением для создания Microlino послужили автомобили 1950-х годов, такие как Heinkel из Германии.

Особенностью нового электрокара является дверь. Она расположена не сбоку, а спереди. В настоящее время Lite — единственный автомобиль в мире с передней дверью, которую установили исключительно для перпендикулярной парковки. Припарковав авто, водители могут выйти прямо на тротуар.



