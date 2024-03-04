Самой экологичной машиной признан не электромобиль, а гибрид Toyota Prius Prime SE.

Когда речь идет о максимально «зеленом» (экологически чистом) автомобиле, обычно сразу вспоминают электромобили. Недавнее исследование некоммерческой организации под названием Американский совет по энергоэффективной экономике (ACEEE) показывает, что экологичным может быть не только электрокар.

Toyota Prius 2023. Изображение: Werk/Jeroen Peeters

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Гибридная Toyota Prius Prime SE признана специалистами организации самым «зеленым» автомобилем. За ним следуют электромобили Lexus RZ 300e и Mini Cooper SE. На четвертом месте — Nissan Leaf. Замыкает пятерку в рейтинге Toyota bZ4X.

В исследовании учитываются не только выбросы, возникающие непосредственно в процессе эксплуатации соответствующих транспортных средств. Например, для электронных автомобилей анализируются выбросы, вызванные электричеством во время производства машин.

Кроме того, учитываются выбросы, которые возникают при добыче и переработке сырья для аккумуляторов и других комплектующих автомобилей. Учитывается воздействие на окружающую среду при утилизации, о чем говорится в соответствующем пресс-релизе ACEEE.

Поэтому получилось, что огромный электрический пикап весом в несколько тонн является «экологичнее», чем авто с бензиновым двигателем того же размера. Однако оба они уступают значительно меньшему по размеру автомобилю с более совершенным и технологическим двигателем внутреннего сгорания.

«Все дело в форме кузова авто, используемых в нем технологиях и весе машины», — говорит Питер Хютер из ACEEE, объясняя, почему Prius так хорошо себя показал в сравнении транспортных средств.

Гибрид Toyota не первый раз возглавляет рейтинг организации. Автомобиль уже был первым в рейтинге в 2020 и 2022 годах. В сравнении этого года ACEEE проанализировала в общей сложности 1200 моделей автомобилей, проданных в США.

Помимо самых «зеленых» автомобилей, ACEEE оценивает и самые «грязные» автомобили. Здесь сюрпризов немного: это огромные, тяжелые джипы и внедорожники. На первом месте располагается Mercedes-Benz AMG G63. За ним следует Ram 1500 TRX 4x4, а замыкает тройку Ford F150 Raptor R.