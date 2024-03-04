Российский «Партизан» — дальнейшее развитие самолета Ан-2. В ближайшем будущем самолет будет выполнять задания автономно.

16 февраля в Новосибирске совершил свой первый полет российский «Партизан» — самолет с двумя плоскостями крыльев и с 9 двигателями. Планируется, что он в будущем сможет летать автономно. Его разработал Сибирский авиационный научно-исследовательский институт (СибНИА). По мнению издания Flugrevue, это «пожалуй, самый необычный самолет года».

«Партизан». Фото: СибНИА

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Благодаря гибридному приводу он может взлетать и приземляться на дистанции до 50 метров, при этом машине даже не нужен пилот. Тем не менее в «Партизане» человеку найдётся место — в кабине во время первого полета был директор СибНИА Владимир Барсук. Однако вскоре самолет сможет летать и автономно – например, для спасательных операций, в качестве пожарного самолета или для различных сельскохозяйственных операций.



«Я уверен, что «Партизан» может стать достойной альтернативой вертолетам и будет востребован в различных сферах», — заявил директор СибНИА Барсук.

Благодаря автоматическому управлению полетом самолет может осуществлять как автономные грузовые, так и пассажирские перевозки с пилотом-человеком на борту.

Первый полет «Партизана» продолжался 20 минут. Фото: СибНИА

Самолет имеет турбовинтовой привод в носовой части и 8 электродвигателей с небольшими винтами на нижних крыльях. Благодаря этой особенности «Партизан» может взлетать и приземляться на очень короткой взлетно-посадочной полосе. Машина может взлетать и приземляться на грунтовых площадках размером 50 на 50 метров.

Самолет имеет максимальную полезную нагрузку одну тонну и максимальную дальность полета 1000 километров. 16 февраля машина пролетела на высоте 200 метров со скоростью от 50 до 200 км/ч.

«Партизан» по сути создан на базе ТВС-2МС, который, в свою очередь, является дальнейшим развитием Ан-2. Разработка началась в 2019 году. Концепция с 8 электромоторами была затем опробована на ТВС-2МС. В отличие от этой модели, на новом «Партизане» используются не двухлопастные, а трехлопастные винты.

Российский научно-исследовательский центр разрабатывает собственный двигатель для своего самолета. В настоящее время он использует двигатель американского производителя Honeywell.