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16 февраля в Новосибирске совершил свой первый полет российский «Партизан» — самолет с двумя плоскостями крыльев и с 9 двигателями. Планируется, что он в будущем сможет летать автономно. Его разработал Сибирский авиационный научно-исследовательский институт (СибНИА). По мнению издания Flugrevue, это «пожалуй, самый необычный самолет года».
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Благодаря гибридному приводу он может взлетать и приземляться на дистанции до 50 метров, при этом машине даже не нужен пилот. Тем не менее в «Партизане» человеку найдётся место — в кабине во время первого полета был директор СибНИА Владимир Барсук. Однако вскоре самолет сможет летать и автономно – например, для спасательных операций, в качестве пожарного самолета или для различных сельскохозяйственных операций.
«Я уверен, что «Партизан» может стать достойной альтернативой вертолетам и будет востребован в различных сферах», — заявил директор СибНИА Барсук.
Благодаря автоматическому управлению полетом самолет может осуществлять как автономные грузовые, так и пассажирские перевозки с пилотом-человеком на борту.
Самолет имеет турбовинтовой привод в носовой части и 8 электродвигателей с небольшими винтами на нижних крыльях. Благодаря этой особенности «Партизан» может взлетать и приземляться на очень короткой взлетно-посадочной полосе. Машина может взлетать и приземляться на грунтовых площадках размером 50 на 50 метров.
Самолет имеет максимальную полезную нагрузку одну тонну и максимальную дальность полета 1000 километров. 16 февраля машина пролетела на высоте 200 метров со скоростью от 50 до 200 км/ч.
«Партизан» по сути создан на базе ТВС-2МС, который, в свою очередь, является дальнейшим развитием Ан-2. Разработка началась в 2019 году. Концепция с 8 электромоторами была затем опробована на ТВС-2МС. В отличие от этой модели, на новом «Партизане» используются не двухлопастные, а трехлопастные винты.
Российский научно-исследовательский центр разрабатывает собственный двигатель для своего самолета. В настоящее время он использует двигатель американского производителя Honeywell.