Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Flugrevue: самый необычный самолет этого года «Партизан» будет летать автономно
Российский «Партизан» — дальнейшее развитие самолета Ан-2. В ближайшем будущем самолет будет выполнять задания автономно.

реклама

16 февраля в Новосибирске совершил свой первый полет российский «Партизан» — самолет с двумя плоскостями крыльев и с 9 двигателями. Планируется, что он в будущем сможет летать автономно. Его разработал Сибирский авиационный научно-исследовательский институт (СибНИА). По мнению издания Flugrevue, это «пожалуй, самый необычный самолет года».

«Партизан». Фото: СибНИА

реклама


Благодаря гибридному приводу он может взлетать и приземляться на дистанции до 50 метров, при этом машине даже не нужен пилот. Тем не менее в «Партизане» человеку найдётся место — в кабине во время первого полета был директор СибНИА Владимир Барсук. Однако вскоре самолет сможет летать и автономно – например, для спасательных операций, в качестве пожарного самолета или для различных сельскохозяйственных операций.


«Я уверен, что «Партизан» может стать достойной альтернативой вертолетам и будет востребован в различных сферах», — заявил директор СибНИА Барсук.

Благодаря автоматическому управлению полетом самолет может осуществлять как автономные грузовые, так и пассажирские перевозки с пилотом-человеком на борту.
Первый полет «Партизана» продолжался 20 минут. Фото: СибНИА
Самолет имеет турбовинтовой привод в носовой части и 8 электродвигателей с небольшими винтами на нижних крыльях. Благодаря этой особенности «Партизан» может взлетать и приземляться на очень короткой взлетно-посадочной полосе. Машина может взлетать и приземляться на грунтовых площадках размером 50 на 50 метров.

Самолет имеет максимальную полезную нагрузку одну тонну и максимальную дальность полета 1000 километров. 16 февраля машина пролетела на высоте 200 метров со скоростью от 50 до 200 км/ч.

«Партизан» по сути создан на базе ТВС-2МС, который, в свою очередь, является дальнейшим развитием Ан-2. Разработка началась в 2019 году. Концепция с 8 электромоторами была затем опробована на ТВС-2МС. В отличие от этой модели, на новом «Партизане» используются не двухлопастные, а трехлопастные винты. 

Российский научно-исследовательский центр разрабатывает собственный двигатель для своего самолета. В настоящее время он использует двигатель американского производителя Honeywell.

#россия #технологии #авиация #самолеты #партизан
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
6
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Macpaw: Доступна первая альтернатива App Store для загрузки приложений
+
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
5
Геймер продал за $288 000 видеоигру для NES, которую 40 лет назад купил за $30
+
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Албания ставит на вооружение беспилотники Bayraktar TB2
+
Новая консоль воспроизводит игры для Nintendo 64 в 4K
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Российские военные сумели продвинуться до километра под Купянском
+
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
1
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+

Популярные статьи

История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
32
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
58
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
27
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
26
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
14
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
21
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
3

Сейчас обсуждают

daem0ns
09:10
бедная бандера, шлем VR ему не настроить, це зрада и нихрена не перемога!!! хе-хе читай дурак ещё раз >>> запрещающий популяризацию VPN-сервисов, который предполагает ограничение доступа к материал...
В Госдуме допустили блокирование «Википедии» из-за нового закона о VPN
inchaos75
09:08
Тут можно сравнить закупку 1 гелентваген или 10 УАЗ патриот для армии, что выгодней? Да, со всеми наворотами и современными плюшками Армата дороговата, и когда требуется огневая мощь и быстро и как мо...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
mo3ulla
09:06
смысл проекта армата вовсе не в полной замене т90 . они оба останутся в строю . ниша т14 это элитные части . которые чаще всего стоят в резерве и для специальных случаев. для всех остальных случаев ...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Кирилл Романов
09:04
когда разрабы начнут вменяемую трассировку делать, тогда будет смысл, а так разговоры ни о чем, даже колонизация плутона пока разумнее выглядит
Techspot: видеокарты AMD RDNA 4 не догонят решения NVIDIA в трассировке лучей
Bearcub
09:02
нахрюк опять лепит пэрэмогу. Ну ну.
CNN: Спикер Джонсон вынесет на голосование проект о помощи Украине под угрозой своего отстранения
Кирилл Романов
09:02
нет, не правильно, они гонятся и не за тем, игры еще не скоро предоставят трассировку вменяемую + она есть почти только у крупных компаний и то далеко не везде (на счет аа и ниже проектов не скажу, но...
Techspot: видеокарты AMD RDNA 4 не догонят решения NVIDIA в трассировке лучей
Андрей Подлужный
08:57
Долго и нудно
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
Cowon
08:55
А почему это стало проблемой? Производитель дал уникальную возможность для разгона, покупайте мощные блоки питания и хорошее охлаждение.
Пользователи процессоров Intel Core i9-13900K и i7-13700K сообщают о проблемах в играх
dfg13
08:54
При таком положении радиатора внизу не удобно сливать жидкость. Лучше когда нижние радиаторы стоят на ребре параллельно боковым стенкам в отдельном пространстве от материнской платы (вспоминаем CaseLa...
EK представила Quantum In Win 977EK: кастомный корпус с водяным охлаждением в люкс-сегменте
Михаил Barash Андреев
08:53
Почему же непонятны? По словам Чемезова, основная проблема стоимость. Значит, этот танк слишком дорог для ведения войны. Значит, непригоден. Всё же просто. А вот на самом ли деле проблема в стоимости...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем