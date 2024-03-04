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Аналитик Bloomberg: инвесторы перейдут от облигаций к биткоину
Аналитик Bloomberg предсказывает, что в будущем деньги перетекут из рынка облигаций в биткоин, поскольку цифровой актив обеспечивает лучшую защиту от девальвации валюты.

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Аналитик Bloomberg Intelligence Джейми Куттс ожидает, что в будущем деньги инвесторов могут перетекать из облигаций в биткоин. Причиной этого является девальвация денег или, скорее, увеличение денежной массы, для которой биткоин представляет собой гораздо более эффективную страховку. Управляющий активами VanEck также недавно пришел к аналогичному выводу.

Изображение из открытых источников

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Джейми Куттс напоминает, что волатильность золота и биткоина за последние годы снизилась, в то время как волатильность других классов активов возросла. Помимо ведущей криптовалюты, только некоторые фондовые индексы смогли превзойти рост денежной массы доллара США за последние десять лет. Недвижимость, золото, облигации и мировой фондовый рынок понесли убытки по сравнению с ростом денежной массы за последние 30 лет.

Поскольку облигации показали худшие результаты, Куттс заключает, что долгосрочное инвестирование в облигации не является оптимальным.

Биткоин имеет относительно короткую историю, но аналитик Bloomberg объясняет, что удержание BTC на протяжении долгого времени является «выигрышной стратегией». Куттс ожидает, что инвесторы поймут это и соответствующим образом реструктурируют свой портфель.

Небольшое распределение BTC привело бы к значительному улучшению показателей диверсифицированного портфеля с поправкой на риск в последние годы, отмечает Куттс.

Учитывая неизбежную дальнейшую девальвацию денег, следует ожидать, что инвесторы соответствующим образом скорректируют свои портфели. Очевидно, что деньги перетекают из облигаций, поскольку они являются всего лишь производными бумажных денег и не представляют собой хорошую защиту от увеличения денежной массы. В этом отношении биткоин является особенно привлекательным активом, из-за которого в последние годы традиционные классы активов выглядят устаревшими. 

Снижение волатильности и январское одобрение спотовых биткоин-ETF в США могут заставить крупных инвесторов задуматься о покупке BTC. Если деньги с рынка облигаций действительно перетекут в биткоин в будущем, инвестирование в BTC обеспечит еще лучшую защиту от девальвации валюты из-за связанного с этим роста курса.

Даже если только один процент рынка облигаций будет переведен в биткоин, $3 трлн перешли бы в актив с рыночной капитализацией $1,23 трлн (по данным на 4 марта) — увеличение цены BTC было бы неизбежным. Кроме того, произойдет потенциальный уход денег с рынка недвижимости, который оценивается в $300 трлн и не может поспевать за увеличением денежной массы.

#криптовалюты #биткоин #инвестиции #фондовый рынок #облигации
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