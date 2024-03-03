Согласно новому патенту, дисплей у моноблока есть не только спереди, но и сзади.

Apple подает от 30 до 40 патентов каждую неделю, сообщает отслеживающий соответствующие заявки ресурс PatentlyApple.com. Иногда старые патенты тоже обновляются. Именно это произошло с патентом на складной стеклянный iMac.

Изображение: Apple

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Согласно новому патенту, дисплей у моноблока есть не только спереди, но и сзади. На чертеже ниже видны размеры будущего устройства. Моноблок устанавливается на подставке-основании.

Изображение: Apple

В патенте не сказано, для чего следует использовать второй экран. Устройство потенциально может использоваться преподавателями для показа контента ученикам или персоналом магазина для показа ассортимента товаров или стоимости продуктов покупателям.

Изображение: Apple

Ранее опубликованный патент показывает, что корпус компьютера в основном сделан из стекла. Подставку можно сложить вверх по направлению к дисплею, чтобы облегчить транспортировку устройства.

Изображение: Apple

При открытом основании имеется место для установки Bluetooth-клавиатуры. Патент также предусматривает возможность сделать всё устройство сенсорным — то есть как сам дисплей, так и подставку.

Как обычно, в патентах не говорится, действительно ли Apple работает над таким устройством. Технологические компании часто подают патенты, чтобы помешать конкурентам разработать и запатентовать аналогичные устройства.