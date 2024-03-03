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Apple подает от 30 до 40 патентов каждую неделю, сообщает отслеживающий соответствующие заявки ресурс PatentlyApple.com. Иногда старые патенты тоже обновляются. Именно это произошло с патентом на складной стеклянный iMac.
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Согласно новому патенту, дисплей у моноблока есть не только спереди, но и сзади. На чертеже ниже видны размеры будущего устройства. Моноблок устанавливается на подставке-основании.
В патенте не сказано, для чего следует использовать второй экран. Устройство потенциально может использоваться преподавателями для показа контента ученикам или персоналом магазина для показа ассортимента товаров или стоимости продуктов покупателям.
Ранее опубликованный патент показывает, что корпус компьютера в основном сделан из стекла. Подставку можно сложить вверх по направлению к дисплею, чтобы облегчить транспортировку устройства.
При открытом основании имеется место для установки Bluetooth-клавиатуры. Патент также предусматривает возможность сделать всё устройство сенсорным — то есть как сам дисплей, так и подставку.
Как обычно, в патентах не говорится, действительно ли Apple работает над таким устройством. Технологические компании часто подают патенты, чтобы помешать конкурентам разработать и запатентовать аналогичные устройства.