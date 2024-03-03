Поврежденные кабели находятся в Красном море, и из-за сложившейся ситуации их сложно отремонтировать.

За последние месяцы в Красном море были повреждены четыре подводных кабеля. Речь идёт о кабелях компаний Seacom, Asia-Africa-Europe-1 (AAE-1), Europa-India-Gateway (EIG) и TGN-Eurasia (TGN-EA). Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Фото: imaginima

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Как сообщает израильский сайт Globes, ответственность за атаку на эту инфраструктуру несут ополченцы-хуситы. Однако до сих пор неясно, является ли повреждение кабелей на самом деле диверсией или несчастным случаем. Для анализа необходимо поднять кабели, объясняет Bloomberg руководитель отдела цифровых технологий Seacom Пренеш Падаячи.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке еще больше затрудняет сложный ремонт. На устранение ущерба могут уйти недели. Seacom в настоящее время разрабатывает план ремонтных работ, а также рассматривает вопрос о военном сопровождении бригады инженеров. Кабели проходят на глубине от 150 до 170 метров через Баб-эль-Мандебский пролив между Джибути и Йеменом.

Предположение о том, что ответственность могут нести хуситы, основано на соответствующей угрозе. Как пишет BBC, правительство Йемена предупредило о подобных нападениях. В течение нескольких месяцев хуситы при поддержках Ирана также атаковали грузовые суда на Суэцком канале.

Четыре поврежденных кабеля в настоящее время незаметны из-за нарушения передачи данных. Через зону поражения проходит около 16 кабелей. Как сообщает Seacom, некоторые маршруты передачи данных дублированы другими кабелями.