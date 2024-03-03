Желающие устранить неисправности в смартфонах Pixel самостоятельно получают новое диагностическое приложение и подробную инструкцию по замене деталей.

Вскоре после того, как Apple представила новые возможности самостоятельного ремонта своих мобильных устройств, Google последовала примеру конкурента. Любой, кто передает свое устройство Pixel в сервис и беспокоится о безопасности своих данных, в будущем сможет активировать «Режим восстановления Pixel».

Этот режим призван гарантировать безопасность. Пользователям не стоит беспокоиться о резервном копировании или очистке памяти непосредственно перед ремонтом.

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Фото из открытых источников



Google также представляет новое приложение Diagnostic App для проверки устройства до или после ремонта. Доступ к диагностической функции можно получить через приложение для телефона. А можно перейти к функции вызова и набрать *#*#7287#*#*.

Страница справки для устройств Pixel была обновлена и теперь содержит информацию о том, где можно получить запасные детали. Чтобы отремонтировать свое устройство Pixel самостоятельно, пользователь получит подробные инструкции, доступные для скачивания. Сюда входят полные инструкции о том, как разобрать и собрать смартфон Pixel.

Пока что эти инструкции доступны только для Pixel Fold, 8 и 8 Pro. Инструкции для других устройств Pixel появятся «в ближайшие месяцы».