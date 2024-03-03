Microsoft хочет помочь экономить энергопотребление компьютеров.

Если аккумулятор смартфона разряжается, а розетки поблизости нет, логичным шагом будет активация режима энергосбережения. Существует аналогичный вариант для ноутбуков с Windows 11. Microsoft работает над новой опцией «Энергосбережение». Об этом компания сообщает в своем блоге.

Фото из открытых источников

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Опция «Энергосбережение» призвана расширить существующий режим и продлить время автономной работы ноутбуков. Как и на смартфонах, функция ограничивает энергоемкие фоновые процессы. Если он активирован, техника потеряет определенную производительность.

Кстати, это работает решение не только на ноутбуке, но и на ПК. Таким образом, этот режим может помочь снизить затраты на электроэнергию, если в определенный момент не нужна максимальная производительность, например, когда пользователь не играет в ресурсоемкую игру.

Можно включать и выключать новый режим энергосбережения непосредственно через быстрые настройки на панели задач. Владельцы ноутбуков могут настроить его так, чтобы он автоматически активировался, как только устройство достигнет определенного уровня заряда батареи.

Но прежде чем решение будет интегрировано в систему, может пройти некоторое время. Первоначально этот режим будет доступен тестировщикам Windows, которые получают обновления по каналу Canary. Это предварительная версия, которую предоставляет Microsoft, хотя она все еще находится в разработке. Соответственно, функция по-прежнему может содержать ошибки или не попасть в готовое обновление по разным причинам.