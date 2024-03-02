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kosmos_news
The Verge: Samsung Galaxy Ring появится летом 2024 года
Производители умных колец, такие как Oura, сталкиваются с конкуренцией: Samsung выведет на рынок Galaxy Ring для наблюдением за здоровьем.

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Когда компания Samsung представила серию Galaxy S24, появился анонс еще одной новинки — Galaxy Ring, умного кольца. Таким образом, технологический гигант вводит в свою линейку устройств новую категорию продуктов, которая ранее предлагалась только небольшими компаниями, такими как Oura или Circular. Кольцо было впервые представлено публично на прошедшей в конце февраля выставке MWC в Барселоне.
Samsung Galaxy Ring. Фото: Samsung 
В январе производитель всего лишь анонсировал свое первое умное кольцо и описал продукт как «мощное и доступное» устройство для здоровья и хорошего самочувствия. На днях производитель впервые показал СМИ новинку.
Galaxy Ring в черном цвете. Фото: Samsung 
Продукт был представлен в трех цветах: платиново-серебристый, черный и золотой. Умное кольцо имеет слегка вогнутую форму, что на фотографиях не очень хорошо видно. По данным The Verge, кольцо будет предлагаться в размерах от 5 до 13.

Ходят слухи, что устройство весит чуть меньше трех граммов и может работать до девяти дней на одной зарядке. Оно заряжается в кейсе, который похож на чехол для Samsung Galaxy Buds.

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Слухи об умном кольце от Samsung ходят уже давно: в октябре 2022 года появились эскизы патентов, описывающие такой продукт. Согласно патентной информации, кольцо может быть оснащено оптическим датчиком кровотока и функцией ЭКГ. Эти датчики можно использовать для измерения частоты сердечных сокращений и артериального давления.
Galaxy Ring золотистого цвета. Фото: Samsung Ожидается, что Samsung будет использовать дополнительные датчики и функции, которые используются в умных часах производителя. Датчики можно использовать для измерения температуры, сна и кислорода в крови.

Летом Samsung проводит свое второе крупное и обычно последнее мероприятие Unpacked в году, чтобы представить новые складные устройства и умные часы. Возможно, полноценная презентация Galaxy Ring состоится в это же время.

Samsung — не единственная крупная компания, которая, похоже, заинтересована в этой категории устройств. Apple тоже работает над умными кольцами. По крайней мере, об этом свидетельствуют всевозможные патентные заявки.

#samsung #технологии #galaxy ring #умное кольцо #samsung galaxy ring
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