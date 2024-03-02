Весну актив встречает невероятным ростом. Есть несколько причин бычьего ралли рынка.

Ситуация на рынке криптовалют продолжает улучшаться – и ещё как. В середине февраля цена биткоина превысила отметку в $50 000 впервые с конца 2021 года. А на этой неделе курс протестировал отметку $60 000. Последний раз биткоин торговался выше этого уровня в ноябре 2021 года.

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В ноябре 2021 года был зафиксирован рекордный максимум биткоина – $69 000. Цена BTC в настоящее время очень близка к этому рекордному уровню. В четверг, 29 февраля, он вырос до $63 900. Курс был лишь на семь процентов ниже рекордного уровня. Только с прошлой пятницы цена выросла более чем на 20%.

Другие криптовалюты также зафиксировали двузначный процентный рост. Например, для Ethereum рост с прошлой субботы составил 16%. XRP подорожал на 10%. Токен Solana SOL вырос на 31%, а Dogecoin подорожал на 47%.

Каковы причины сильного роста цен? В начале января регулятор фондовой биржи в США впервые разрешил торговать так называемыми спотовыми биткоин-ETF — то есть фондами, которые инвестируют непосредственно в саму криптовалюту (а не в финансовые продукты, повторяющие цену биткоина). Это предложение облегчит крупным профессиональным инвесторам инвестирование в BTC. Фактически ETF показали хорошие результаты. На этой неделе активы под управлением BlackRock превысили $10 млрд.

Другие аналитики указывают на предстоящий халвинг в апреле. Халвинг предполагает уменьшение вдвое «награды», выдаваемой за добычу новых блоков. После этого события уменьшается количество биткоинов, поступающих в обращение.

Однако не только рынок криптовалют в настоящее время находится в хорошей форме. В четверг днем, 28 февраля, на фондовом рынке США были зафиксированы новые рекорды. И высокотехнологичный индекс Nasdaq 100, и индекс S&P 500, который более репрезентативен для всей экономики США, поднялись до максимумов.

Макроэкономические условия на финансовых рынках в последнее время складываются благоприятно. Инфляция в США вновь приближается к целевому показателю центрального банка в 2%. Время повышения процентных ставок уже прошло. Единственное, что обсуждается, это то, когда Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки впервые с 2020 года.

Если процентные ставки падают, обычно считается, что это хорошо для акций и для всех других форм инвестиций, которые классифицируются как более рискованные. И это, очевидно, также включает в себя криптоактивы. Именно это мы и наблюдаем сейчас: фондовый рынок США активно развивается, и криптовалюта получает от этого выгоду.

После начала пандемии американские акции и криптоактивы иногда двигались синхронно в течение нескольких месяцев. Однако эта корреляция скоро закончилась. И теперь становится ясно, что криптовалютному рынку трудно избежать влияния макроэкономических факторов – как положительных, так и отрицательных.