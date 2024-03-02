Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Аналитик PlanB объявил о начале бычьего ралли рынка криптовалют
1 марта популярный блогер и аналитик PlanB заявил о начале FOMO-периода — бычьего рынка, согласно его модели Stock-to-Flow. Его знаменитая модель, по которой делают прогнозы на курс биткоина, кажется, работает.

реклама

Людям нравится смотреть в будущее в контексте прогнозирования курса первой криптовалюты. Особенно, если они могут сделать это с красочной, легко читаемой графикой, где кривая всегда направлена вверх. Вот почему в последние годы так называемая модель Stock-to-Flow (модель S2F) пользуется большой популярностью. Людям предлагается простой и удобный инструмент для прогноза курса первой криптовалюты.

Фото из открытых источников

реклама

Автор модели, известный блогер и аналитик PlanB, 1 марта написал, что начался бычий рынок, так называемый FOMO-период. В этот 10-месячный период ожидается «экстремальный скачок цены BTC». По его словам, завершилась фаза накопления монет. На это обращает внимание портал forklog.

Расчетная модель в последние годы приблизилась к реальности (даже если были сильные отклонения вверх). В начале 2024 года, после недавнего крупного скачка криптовалюты, приходится констатировать: модель S2F верна.

Модель S2F или тезис о халвинге снова широко обсуждается в ходе текущего ралли криптовалюты. Биткоин в настоящее время стоит около $62 000. За последние несколько недель он прибавил в цене 20%. Тезис о халвинге, по-видимому, дает некоторую надежду на дальнейший рост. Можно предположить, что следующий халвинг биткоина в апреле автоматически снова подтолкнет курс вверх. Теория: если на рынок выйдет меньше новых BTC, это поднимет цену актива.

Итак, модель S2F верна, поскольку цена биткоина растет прямо сейчас — в конце концов, именно так это было в «зеленых» фазах 2013/12014 и 2017/2018. 

В 2019 году аналитик под ником PlanB («B», вероятно, означает «Биткоин») хотел распознать «статистически значимую связь между запасами и рыночной стоимостью» в исторических данных биткоина в период с 2009 по 2019 год — и поэтому представил модель S2F.

Виталик Бутерин присоединяется к критике модели S2F и связанных с ней бизнес-моделей. Действительно, есть сервисы, пытающиеся извлечь выгоду из S2F. На первом этапе предпринимается попытка убедить пользователей в модели прогнозирования, чтобы на следующем этапе заставить их принять участие в криптовалютном проекте или купить подписку на новости. Обещание: пользователь будет получать оповещения о критических моментах в развитии цены биткоина. Многие сайты берут за это $20 в месяц — это деньги за услугу, основанную на недостоверных данных.

#аналитика #криптовалюты #биткоин #прогноз
+
Написать комментарий (0)
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
3
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
10
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
3
Экраноплан Airfish-8 начнет перевозить туристов в 2025 году
1
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
11
Россия увеличивает производство новейшей РСЗО «Возрождение»
+
Высокоточный "Краснополь" поразил украинский ЗРК "Бук-М1" в селе Хотень
+
Sony выпустила обновление для повышения производительности на 17-летней консоли PlayStation 3
4
Сбер предупредил о новой схеме мошенников через трансляцию экрана смартфона
+
Макрон назвал «продуманными и выверенными» свои слова о вводе европейских войск на Украину
2
Снижение цены на автомобили BYD спровоцировало волну снижения цен на автомобили других марок
+
Li Auto оценила «самый большой в мире электромобиль» в $77 800
+
Информация об освобождении населенного пункта Ивановское в ДНР появилась в сети
+
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
2
Уникальная система превращает углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки
+
НАСА: Марс вращается с каждым годом всё быстрее
+
Dogecoin и Shiba Inu вернулись к росту, а аналитики ожидают резкого подорожания «собачьих» монет
+
За 12 минут зарядки китайский электромобиль-минивэн LI MEGA увеличивает запас хода на 500 км
+
Российские суда переходят на отечественную спутниковую связь с «Гонец-М1»
+
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
3

Популярные статьи

Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
60
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
17
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
14
Last Epoch: краткий обзор игры
9
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
3
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
6
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
6
В РФ стартовал предзаказ на топовый камерофон Xiaomi 14 Ultra, а вот в США он продаваться не будет
2
Обзор Call of Duty: Modern Warfare 2 - Современная война продолжается
+

Сейчас обсуждают

Китя
17:01
Вот читаю статейку и понять не могу, на хрена неттоповский низко профильный охлад, лепить в системник.
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
Александр Ушаков
16:56
У меня точно такойже, пришел с неровной пяткой теперь стоит в коробке под столом.
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
Blittzz Xander
16:56
По правде говоря до этого заявления Чемезова у меня были сомнения в потере хотя бы одного борта, но сейчас сомнений убавилось.
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
Adam Blackout
16:56
Даже если бы у меня был бы Samsung, я бы не стал бы покупать это.. Для чего и зачем.. (А и да у меня не Apple, уже больше 6 лет на андроид)
Galaxy Ring не будет работать с устройствами на iOS
Blittzz Xander
16:55
Скорей ты не способен на простейшие мыслительные процессы.
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
Adam Blackout
16:54
Ахаххаха, из за кольца заставить людей перейти с Apple на Samsung 😂😂😂 Смешно)
Galaxy Ring не будет работать с устройствами на iOS
Шакро Молодой
16:47
около 50к в месяц. я холдю
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Иван Бородин
16:46
Статья полный бред и ложь!!! Аналогично переходил со старого совета на ам 4 теперь на ам5 и что в первом случае что во втором всё совершенно улучшилось! Технология не стоит на месте растут скоростя! А...
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
REY_B_
16:45
Да только чтобы показать "этот процессора рвёт в клочья, аж на 15%", тесты приходиться делать на топовой видяхе, в древнем FHD. Иначе не показывается!
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Влад Иванов
16:44
Амогус 👀👀👅👅👀👀
Microsoft расследует непредсказуемое поведение своего чатбота Copilot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем