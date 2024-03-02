1 марта популярный блогер и аналитик PlanB заявил о начале FOMO-периода — бычьего рынка, согласно его модели Stock-to-Flow. Его знаменитая модель, по которой делают прогнозы на курс биткоина, кажется, работает.

Людям нравится смотреть в будущее в контексте прогнозирования курса первой криптовалюты. Особенно, если они могут сделать это с красочной, легко читаемой графикой, где кривая всегда направлена вверх. Вот почему в последние годы так называемая модель Stock-to-Flow (модель S2F) пользуется большой популярностью. Людям предлагается простой и удобный инструмент для прогноза курса первой криптовалюты.

Фото из открытых источников

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Автор модели, известный блогер и аналитик PlanB, 1 марта написал, что начался бычий рынок, так называемый FOMO-период. В этот 10-месячный период ожидается «экстремальный скачок цены BTC». По его словам, завершилась фаза накопления монет. На это обращает внимание портал forklog.

Расчетная модель в последние годы приблизилась к реальности (даже если были сильные отклонения вверх). В начале 2024 года, после недавнего крупного скачка криптовалюты, приходится констатировать: модель S2F верна.

Модель S2F или тезис о халвинге снова широко обсуждается в ходе текущего ралли криптовалюты. Биткоин в настоящее время стоит около $62 000. За последние несколько недель он прибавил в цене 20%. Тезис о халвинге, по-видимому, дает некоторую надежду на дальнейший рост. Можно предположить, что следующий халвинг биткоина в апреле автоматически снова подтолкнет курс вверх. Теория: если на рынок выйдет меньше новых BTC, это поднимет цену актива.

Итак, модель S2F верна, поскольку цена биткоина растет прямо сейчас — в конце концов, именно так это было в «зеленых» фазах 2013/12014 и 2017/2018.

В 2019 году аналитик под ником PlanB («B», вероятно, означает «Биткоин») хотел распознать «статистически значимую связь между запасами и рыночной стоимостью» в исторических данных биткоина в период с 2009 по 2019 год — и поэтому представил модель S2F.

Виталик Бутерин присоединяется к критике модели S2F и связанных с ней бизнес-моделей. Действительно, есть сервисы, пытающиеся извлечь выгоду из S2F. На первом этапе предпринимается попытка убедить пользователей в модели прогнозирования, чтобы на следующем этапе заставить их принять участие в криптовалютном проекте или купить подписку на новости. Обещание: пользователь будет получать оповещения о критических моментах в развитии цены биткоина. Многие сайты берут за это $20 в месяц — это деньги за услугу, основанную на недостоверных данных.