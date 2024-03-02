Закон Евросоюза о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) призван «положить конец недобросовестным практикам компаний, которые действуют в качестве «привратников» на рынке онлайн-платформ.

Закон о цифровых рынках (DMA) — это нормативный акт Европейского Союза. Он нужен для того, чтобы цифровые рынки, на которых компании выступают в качестве так называемых привратников, т. е. контролируют доступ на рынок для других игроков благодаря своей рыночной власти, оставались справедливыми и конкурентоспособными.

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6 сентября Европейская комиссия опубликовала список цифровых контролеров, которые должны соблюдать правила DMA. Регламент был предложен в декабре 2020 года и принят в сентябре 2022 года. Постановление вступило в силу 1 ноября 2022 года и стало широко применяться со 2 мая 2023 года.

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Соответствие требуется с 6 марта 2024 года. В рамках всего процесса несколько групп будут назначены «привратниками», чтобы «окончательно ограничить свою рыночную власть».

Конечно, крупные игроки отрасли не полностью согласны с таким сдерживанием рыночной власти. Газета Financial Times сообщила, что Apple и Microsoft пытались убедить Комиссию ЕС в том, что приложение Apple iMessage и поисковая система Microsoft Bing не подпадают под действие правил нового закона и должны стать «привратниками».

Обе компании заявили Брюсселю, что у сервисов недостаточно пользователей, чтобы их можно было классифицировать как посредников в соответствии с новым законодательством ЕС. Неудивительно, ведь существуют строгие требования, предъявляемые к отнесению к категории «привратников».

Важно подчеркнуть, что Европейский Союз имеет некоторую свободу действий в реализации этих правил, и не все крупные технологические компании подпадают под их действие автоматически.

Конкретные правила включают в себя:

1. Обмен данными. Компаниям необходимо сделать определенные данные доступными, особенно для более мелких конкурентов, чтобы стимулировать конкуренцию и ограничить доминирование крупных компаний.

2. Сотрудничать с конкурентами. Платформам необходимо найти способы лучшей интеграции своих услуг с услугами конкурентов, чтобы увеличить разнообразие предложений для потребителей.

3. Взаимодействие с конкурирующими приложениями. Предприятиям необходимо обеспечить беспрепятственное взаимодействие своих сервисов с приложениями других поставщиков, чтобы пользователям было проще интегрировать различные приложения и сервисы.