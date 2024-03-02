Несмотря на сильный рост курса, биткоинов, которые можно купить, становится всё меньше и меньше. Монеты аккумулируются в кошелках ходлеров.

Биткоин торгуется близко к своему историческому максимуму, и в то же время актив не всегда доступен для покупки. Тенденция, продолжающаяся уже много лет, заключается в том, что всё больше и больше биткоинов уходит с криптовалютных бирж.

Эта тенденция продолжается, даже несмотря на то, что цена BTC выросла примерно в четыре раза с ноября 2022 года. Текущие данные аналитической компании Glassnode показывают, что в результате сильного роста в феврале всё больше биткоинов покидают биржи. Создается впечатление, что институциональные инвесторы буквально скупают запасы BTC.

Фото из открытых источниковВ то же время доля биткоинов, которые не перемещались более года, близка к своему максимуму — таковых около 70%. Это означает, что ходлеры не готовы продавать свои резервы в больших количествах даже по таким высоким ценам. Можно сделать вывод, что они ожидают дальнейшего роста стоимости актива.

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Помимо бирж, то есть открытых рынков, на которых торгуются биткоины, существует также так называемый внебиржевой рынок (OTC). Здесь две стороны осуществляют транзакции напрямую друг с другом, то есть без участия торговых площадок. Внебиржевой рынок особенно популярен для крупных сделок, поскольку делает их более предсказуемыми. На биржах большие объемы покупок могут при определенных обстоятельствах существенно изменить цену. Кроме того, покупка вне бирж более конфиденциальна. Доступное количество биткоинов, похоже, также стало недостаточным в этой области рынка.

С одной стороны, блокчейн биткоина устроен таким образом, что в настоящее время в обращении поступает около 900 BTC в день — после халвинга примерно через 50 дней, их будет только 450. С другой стороны, у институциональных инвесторов наблюдается стабильно растущий спрос на актив, количество которого ограничено с момента одобрения биткоин-ETF в январе. Только с понедельника по среду на этой неделе (с 26 по 28 февраля) фонды покупали более 10 000 BTC в день. Этот резкий контраст отражается в нехватке предложения. И если на данный момент желающих продать окажется недостаточно – как это выглядит на данный момент – то это, конечно, будет заметно по росту курса.

Нынешняя нехватка предложения монет на рынке показывает, что многие участники рынка ожидают дальнейшего роста стоимости BTC. Резервы на биржах продолжают сокращаться, а институциональный спрос остается устойчивым, поэтому так называемый шок предложения может катапультировать цену биткоина до новых максимумов, как это было на прошлых бычьих рынках.

Пока неизвестно, продолжит ли ситуация ухудшаться или же участники рынка снова будут постепенно распродавать биткоины, а спрос на покупки снизится. Однако обычно рост курса привлекает инвесторов.