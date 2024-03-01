New Zealand Herald: Заправки не работали в последний день зимы, поскольку программное обеспечение не распознало 29 февраля.

29 февраля бывает только раз в 4 года. В некоторых цифровых календарях этот день вискокосного года может вообще отсутствовать или быть введен неправильно, как показывает любопытный случай из Новой Зеландии.

29 февраля на заправках не принимали оплату. Фото: APA/AFP/RYLAND JAMESВ четверг, 29 февраля, в Новой Зеландии начали выдавать ошибку многие платежные системы АЗС. Баг затронул не одно место, а филиалы по всей стране. В первую очередь это касается станций самообслуживания, где водитель платит непосредственно на заправке. Заправочные станции с обычным кассовым аппаратом все еще могли выставлять счета.

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Согласно сообщению New Zealand Herald, отключение возможности оплаты длилось более 10 часов, прежде чем неисправность была устранена. Некоторые платежные системы, такие как специальные бонусные карты или приложения, похоже, все еще работали, несмотря на сбой.

Ответственность за сбой несет компания Invenco Group, поставщик соответствующего программного обеспечения. В компании не знали об этом баге до вчерашнего дня. Генеральный директор Invenco Джон Скотт сообщил агентству Reuters, что проблема была вызвана «сбоем високосного года». Invenco в настоящее время пытается выяснить причину ошибки.

Другие новозеландские заправки, использующие программное обеспечение немецкого производителя Wordline, работали в штатном режиме.