Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
The Verge: Офтальмологи не согласны, что Apple Vision Pro виноваты в проблемах с глазами
Некоторые пользователи жаловались на проблемы с глазами при использовании Apple Vision Pro и из-за этого даже возвращали очки.

реклама

Очки Apple Vision Pro появились на рынке совсем недавно, а первые пользователи уже возвращают их назад. Помимо головных болей после использования, одной из причин возврата называют покраснение глаз.

Изображение из открытых источников

реклама


На протяжении десятилетий ходили упорные слухи о том, что экраны вредны для глаз. Многие люди в детстве слышали предупреждение не сидеть очень близко к телевизору и не смотреть на экран слишком долго. На самом деле экраны не ухудшают зрение, как рассказал изданию The Verge Арвинд Сайни, представитель Американской академии офтальмологии.

Гарнитура Apple и другие VR-очки, такие, как Meta Quest, имеют экран, на который сфокусирован каждый глаз. Здесь происходит явление, знакомое также людям, которые длительное время играют в видеоигры или работают за компьютером. Может случиться так, что человек настолько сосредотачивается, что забывает моргать. В результате слезная жидкость распределяются по роговице неравномерно. Это может привести к зуду, жжению и слезоточивости глаз.

Так называемый конфликт (или эффект) вергенции и аккомодации также может вызывать симптомы усталости. Когда человек смотрит на объект, его глаза фокусируются на нем в зависимости от расстояния до него. Очки VR имитируют, что объект находится далеко, но отображается на экране очень близко. Это может привести к перенапряжению глазных мышц,
Конфликт вергенции и аккомодации вызывает усталость глаз. Изображение: ВикимедиаНесмотря на эти симптомы, нет научных доказательств того, что VR-очки действительно влияют на глаза, говорит Арвинд Сайни. Однако многократное протирание глаз из-за сухости может привести к разрыву капилляров.
При подобных симптомах при использовании гарнитуры следует придерживаться следующих советов:

  • Гарнитура должна быть хорошо отрегулирована и использоваться по назначению.
  • Запланируйте регулярные перерывы каждые 20–30 минут.
  • Метод 20-20-20: каждые 20 минут вы должны смотреть вдаль на расстояние не менее 20 футов (около 6 метров) в течение 20 секунд.

В качестве меры предосторожности некоторые производители гарнитур, такие как Meta, пишут, что детям не следует носить такие очки, поскольку их глаза все еще развиваются. Существуют также специальные глазные капли для увлажнения сухих глаз во время работы за компьютером, если перерывы не помогают.

#apple #технологии #медицина #гарнитура #здоровье #apple vision pro #vr-очки #зрение
3
Показать комментарии (3)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
5
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
3
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
2
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
5
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
+
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
1
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
3
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
133
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Last Epoch: краткий обзор игры
3
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
7
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8

Сейчас обсуждают

Nebir
10:39
У тя скоро не только диарея случится 😉
Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
Сергей Анатолич
10:28
Великобритания испокон веков была вовлечена во все кофликты с Россией. Со времён крестоносцев, если ковырнуть, везде покажутся уши англичанина.
Песков: Великобритания фактически вовлечена в российско-украинский конфликт
4ikman
10:17
Когда уже начнут делать нормальные дисплеи, с ориентацией на потребность глаза?
The Verge: Офтальмологи не согласны, что Apple Vision Pro виноваты в проблемах с глазами
Boris Kopyltsov
10:16
Чемоданы доехали
The Verge: Офтальмологи не согласны, что Apple Vision Pro виноваты в проблемах с глазами
Ploughman
10:10
"The Horde" рулит!
Разработчики из студии Toys for Bob объявили о своей независимости
Михаил Климкин
09:50
А зачем тогда корпус с радужными свистоперделками, если задача экономии электроэнергии? Да и вообще зачем это все взрослому человеку
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
Serezhka
09:47
Наша солнечная система очень уникальна - она находится на краю своей галактики, где мало что происходит, а галактика находится на краю большого войда (пустоты), где тоже мало что происходит. Именно по...
Почему не все гипотетически существующие инопланетные цивилизации смогут и захотят осваивать космос
OgoGoLog
09:44
Не уберу отрицательный отзыв, пока не стабилизируют сервера и не уберут промт из перевода.
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
Николай Камаев
09:37
Ага, трисолярианцы уже вылетели от Проксимы Центавра к Земле) и у них был серьёзный стимул покинуть свою планету - крайне жёсткие условия выживания на родной экзопланете. Ждём через 400 лет)
Почему не все гипотетически существующие инопланетные цивилизации смогут и захотят осваивать космос
Жасулан Турлыбеков
09:30
13700kf полет нормальный )
Пользователи процессоров Intel Core i9-13900K и i7-13700K сообщают о проблемах в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем