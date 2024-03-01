Некоторые пользователи жаловались на проблемы с глазами при использовании Apple Vision Pro и из-за этого даже возвращали очки.

Очки Apple Vision Pro появились на рынке совсем недавно, а первые пользователи уже возвращают их назад. Помимо головных болей после использования, одной из причин возврата называют покраснение глаз.

Изображение из открытых источников

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На протяжении десятилетий ходили упорные слухи о том, что экраны вредны для глаз. Многие люди в детстве слышали предупреждение не сидеть очень близко к телевизору и не смотреть на экран слишком долго. На самом деле экраны не ухудшают зрение, как рассказал изданию The Verge Арвинд Сайни, представитель Американской академии офтальмологии.

Гарнитура Apple и другие VR-очки, такие, как Meta Quest, имеют экран, на который сфокусирован каждый глаз. Здесь происходит явление, знакомое также людям, которые длительное время играют в видеоигры или работают за компьютером. Может случиться так, что человек настолько сосредотачивается, что забывает моргать. В результате слезная жидкость распределяются по роговице неравномерно. Это может привести к зуду, жжению и слезоточивости глаз.

Так называемый конфликт (или эффект) вергенции и аккомодации также может вызывать симптомы усталости. Когда человек смотрит на объект, его глаза фокусируются на нем в зависимости от расстояния до него. Очки VR имитируют, что объект находится далеко, но отображается на экране очень близко. Это может привести к перенапряжению глазных мышц,

Конфликт вергенции и аккомодации вызывает усталость глаз. Изображение: ВикимедиаНесмотря на эти симптомы, нет научных доказательств того, что VR-очки действительно влияют на глаза, говорит Арвинд Сайни. Однако многократное протирание глаз из-за сухости может привести к разрыву капилляров.

При подобных симптомах при использовании гарнитуры следует придерживаться следующих советов:

Гарнитура должна быть хорошо отрегулирована и использоваться по назначению.

Запланируйте регулярные перерывы каждые 20–30 минут.

Метод 20-20-20: каждые 20 минут вы должны смотреть вдаль на расстояние не менее 20 футов (около 6 метров) в течение 20 секунд.

В качестве меры предосторожности некоторые производители гарнитур, такие как Meta, пишут, что детям не следует носить такие очки, поскольку их глаза все еще развиваются. Существуют также специальные глазные капли для увлажнения сухих глаз во время работы за компьютером, если перерывы не помогают.