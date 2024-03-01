Запуск нового Tesla Roadster, в котором используется технология SpaceX, станет самой впечатляющей демонстрацией продукта за всю историю. Об этом заявил Илон Маск.

В последнее время не появлялось новых слухов о новом Tesla Roadster. Возможно потому, что реакция общественности на выход на рынок Cybertruck была неоднозначной. Однако в конце февраля генеральный директор Tesla всё же сделал несколько заявлений о новом автомобиле Tesla.

Фото: TeslaRoadster должен быть особенным автомобилем, как утверждает Илон Маск в посте на платформе X. Машина станет результатом сотрудничества SpaceX и Tesla и будет обладать экстремальным ускорением.

Маск говорит, что спорткар будет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за секунду. Он оставил открытым вопрос, как удастся реализовать такое ускорение. Генеральный директор Tesla уже говорил ранее о том, что Roadster обладает уникальным двигателем.

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Тогда сообщалось, что азотные форсунки могут обеспечить ракетную тягу с места и даже ненадолго поднять машину в воздух. Неизвестно, является ли разработка этого двигателя результатом сотрудничества между SpaceX и Tesla.

Новый Roadster будет официально представлен в конце года, как объявил Маск в X. Старт продаж запланирован на 2025 год.