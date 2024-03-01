Производитель процессоров опубликовал свои планы на ближайшие несколько лет.

Intel планирует выпустить первые процессоры с 1-нм техпроцессом — Intel 10A — в 2027 году. Об этом свидетельствует презентация дорожной карты, опубликованная в журнале Tom's Hardware.

Фото: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

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10А обозначает единицу измерения ангстрем, где 10 ангстрем равны одному нанометру. Годом раньше, то есть в 2026 году, ожидается выход на рынок процессора с 1,4 нм техпроцессом — 14A. Точная информация о процессоре 10A неизвестна, но Intel ожидает, что 1-нм производство обеспечит прирост производительности на 14–15 процентов по сравнению с 14A.

В настоящее время Intel производит свои процессоры с техпроцессом 10 нм для массового рынка, а технологические узлы 7 нм находятся в разработке. Samsung и TSMC уже работают над 7-нм производственным процессом. Apple A14 Bionic и чипы Qualcomm производятся по 5-нм техпроцессу.

Чтобы улучшить производство полупроводниковых структур меньшего размера, Intel также планирует создать автоматизированные производственные линии. В рамках проекта «10X Moonshot» Intel хочет использовать роботов с искусственным интеллектом, которые будут работать вместе с людьми на производстве. По сути, производственный процесс должен быть более автоматизирован с использованием роботов.