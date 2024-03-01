Сотрудников завода Pantex в штате Техас в США пришлось эвакуировать из-за бушующих вблизи, лесных пожаров. Предприятие было построено в годы Второй мировой войны.

Лесные пожары бушуют на этой неделе в американском штате Техас, что приводит к опасным ситуациям для жителей и местной инфраструктуры. Это касается и завода Pantex, расположенного недалеко от города Амарилло. Предприятие отвечает за безопасность, надежность и техническое обслуживание ядерного арсенала США.

Фото: APA/AFP

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В среду, 28 февраля, ситуация настолько обострилась, что некоторые сотрудники завода были эвакуированы. Об этом сами операторы предприятия сообщили через платформу X. Для защиты объекта, на территории были установлены противопожарные барьеры.

По данным X (экс-Twitter), ситуация в четверг в этом районе стабилизировалась, пожары в непосредственной близости от завода были потушены. Регулярные операции по обслуживанию ядерного арсенала страны были возобновлены.

Первоначально завод производил обычные бомбы во время Второй мировой войны. После войны производство прекратилось. Вскоре туда было перенесено производство ядерного оружия. Однако новых ядерных бомб там сейчас не производят, последняя была там создана в 1991 году.

Сегодня Pantex отвечает за поддержание ядерного оружия в боевой готовности. Там же хранится списанное оружие. Радиоактивные материалы также хранятся в бункерах на территории объекта. Местные жители неоднократно протестовали против такого опасного соседства.

По этой причине на территории завода и вокруг него действуют строгие меры безопасности. Воздушное пространство над заводом Pantex полностью закрыто для гражданской авиации.





