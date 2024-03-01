Информатор Эдвард Сноуден считает, что некое государство в настоящее время тайно покупает биткоины.

28 февраля известный информатор Эдвард Сноуден сделал интересный прогноз на платформе X. Он ожидает, что некое правительство объявит в конце 2024 года, что уже давно покупает биткоины.

Изображение из открытых источниковВозможно, что некое государство является движущей силой нынешнего роста курса BTC. Напомним, 29 февраля криптовалюта торгуется в районе $62 000. До исторического ценового максимума биткоину остается прибавить в цене менее 15%.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ считает, что BTC является «современной заменой золота» с точки зрения его финансовых свойств. Некоторые аналитики рынка также рассматривают недавнее повышение курса биткоина как признак того, что финансово сильная страна может пополнять свои валютные резервы с помощью BTC.

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Только за последние семь дней — с 22 по 29 февраля — цена первой криптовалюты выросла более чем на 20%.

Из-за прошлого Сноудена и его разоблачений, особенно в отношении США, некоторые аналитики полагают, что именно эта страна с самым большим совокупным богатством в мире тайно запасается биткоинами. Конечно, реальных или хотя бы веских доказательств этому нет. Однако несомненно и то, что биткоин-ETF США, в частности, являются ключевым фактором текущего скачка курса BTC.

Ранее уже был случай, когда государство тайно начало накапливать биткоины, не информируя общественность. После банкротства платформ криптокредитования BlockFi и Celsius весной 2023 года стало известно, что небольшая азиатская страна Бутан в течение некоторого времени инвестировала в майнинг BTC и создала скрытые майнинговые мощности по всей стране.

Вполне возможно, что другие государства, будь то развивающиеся или крупные промышленно развитые страны, рано или поздно начнут либо покупать BTC напрямую, либо накапливать монеты посредством майнинга.