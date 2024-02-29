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kosmos_news
Двойные звездные системы могут содержать обитаемые планеты
Новое исследование ученых из Йельского университета показывает, что Вселенная, похоже, «ценит» определенный порядок. И там, где есть этот порядок, шансы на существование жизни выше.

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Исследование, проводимое доцентом Йельского университета Маленой Райс и двумя её коллегами, рассматривает двойные звездные системы и их планеты. В ходе своих наблюдений они обнаружили, «что существует совокупность систем, в которых все скоординировано».
Изображение из открытых источников


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«Планеты вращаются точно в том же направлении, в котором вращается первая звезда, а вторая звезда вращается вокруг системы в той же плоскости, что и планеты», — говорит Райс.

Команда Райс пришла к такому выводу после оценки всех доступных данных о 40 двойных звездных системах. На основе этого исследователи создали 3D-геометрии, изображающие планеты в двойных звездных системах.

Оказалось, что девять из 40 исследованных систем имели «идеальную согласованность». Это означает, что планеты и звезды движутся по орбитам, выровненным друг с другом, из-за регулярных периодических гравитационных взаимодействий. Всё в этих системах вращается в одной плоскости и в одном направлении.
По словам Райс, такая степень синхронности означает, что синхронные двойные звездные системы с большей вероятностью могут обеспечить условия для жизни.


«Это может быть признаком того, что планетарные системы стремятся к упорядоченной конфигурации», — говорит она.

Возникают «хорошие шансы для появления жизни в таких системах». Звездные спутники, расположенные по-разному, могут нанести ущерб планетным системам, со временем «опрокидывая или перегревая планеты».
Поэтому кажется правдоподобным, что в несогласованных системах условия для жизни или условия, благоприятствующие жизни, вообще не существуют. Неправильное выравнивание может даже полностью сбить планеты с пути.

В этом случае планета была бы выброшена в межпланетное пространство и стала бы так называемой планетой-изгоем. Без теплой близости звезды эти планеты не имеют шансов для возникновения жизни.

Если бы исследование, проведенное Райс и ее коллегами, было применимо ко многим двойным звездным системам, мы все равно не вряд ли бы обнаружили условия там, подобные земным. При условии стабильной орбиты вокруг этих звезд можно было бы представить обитаемые миры.

Однако следует отметить, что планеты в такой системе получали бы свет от двух звезд. Это может оказаться весьма неприятным для населения. Часть года они будут получать непрерывный дневной свет. Температура поверхности будет меняться в зависимости от расстояния от звезды. А в течение другой части года одна сторона планеты будет нагреваться обеими звездами. Тогда там может быть очень жарко.

В любом случае, новое исследование побуждает ученых искать в базах данных другие двойные звезды, в которых скоординированы орбиты звезд и планет. Тогда получится выявить другие объекты, которые можно было бы считать обитаемыми мирами.

#космос #астрономия #звезды
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