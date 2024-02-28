Павел Дуров анонсировал финансовое вознаграждение для владельцев Telegram-каналов за показ рекламных объявлений. Выплаты будут производиться в криптовалюте TON.

После анонса введения оплаты за показ рекламы в Telegram-каналах цена TON стремительно растет. Именно в этих токенах будет выплачиваться владельцам каналов финансовое вознаграждение.



Изображение: forklogКриптовалютный рынок известен своей волатильностью, но рост Toncoin с середины сентября весьма примечателен. С отметки $1,62 цена TON выросла до $2,8. А после новости о вознаграждении за рекламу цена TON подскочила на 29,7%.

Данные: CoinGecko.

Интеграция Toncoin в Telegram, одну из крупнейших в мире платформ обмена сообщениями, также стала катализатором роста курса TON. Интегрированная экосистема создана с запуском Ton Space, криптокошелька, разработанного специально для Toncoin. Фактический обмен сообщениями и использование цифровых валют могут осуществляться вместе.

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Это партнерство является не только технологическим прорывом, но и сильным знаком доверия к Toncoin. Крупные технологические компании, такие как Telegram, признают потенциал Toncoin и готовы инвестировать в его будущее. Для инвесторов это четкий сигнал о том, что Toncoin — это не просто временное явление, а потенциально сильный актив, позволяющий утвердиться на криптовалютном рынке в долгосрочной перспективе.

Telegram с его огромной и постоянно растущей базой пользователей предлагает идеальную среду для криптовалютных инноваций. Пользователи Telegram технически подкованы, молоды и открыты новым тенденциям в цифровом пространстве. Это делает платформу идеальным местом для внедрения и принятия криптовалют. Таким образом, интеграция криптокошелька в Telegram может не только способствовать использованию криптовалют в приложении, но и ускорить общее признание цифровых активов.

Год назад монета TON не показала особо сильных показателей и на пике падения потеряла до 50% своей стоимости. Переломный момент наступил в августе 2023 года. Стало видно четкое формирование дна, и с тех пор токен TON показал впечатляющее ралли.

Интересно, что монета TON смогла сохранить свою динамику, несмотря на ранее сформированный «крест смерти». «Крест смерти» возникает, когда краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной скользящей средней и часто интерпретируется как медвежий сигнал. Тот факт, что монета TON выросла, несмотря на этот сигнал, свидетельствует о ее силе и устойчивости. Монета TON в настоящее время находится на грани формирования «золотого креста», бычьего сигнала, указывающего на еще одну положительную тенденцию.

RSI (индекс относительной силы) в настоящее время показывает значение 75, что указывает на слегка перекупленный рынок. Это может привести к небольшой коррекции в ближайшие несколько дней.

Toncoin может зарекомендовать себя как одна из ведущих криптовалют в долгосрочной перспективе и, в идеале, закрепиться в топ-10 всех монет. Несмотря на некоторые технические сигналы, цифровой актив Toncoin доказал свою силу.



