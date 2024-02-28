Apple не будет выпускать собственный электромобиль, известный как Apple Car. Илон Маск, похоже, очень обрадовался этим новостям.

Apple не будет выпускать собственный электромобиль. Как сообщает Bloomberg, производитель iPhone отказывается от своих «десятилетних усилий» в отношении собственного электрокара. Компания замораживает «один из самых амбициозных проектов в истории Apple». О решении было объявлено во вторник, 27 февраля, и, как сообщается, сотрудники были им очень удивлены. Очевидно, последуют многочисленные увольнения.

Фото: AppleКомпания может уволить сотни сотрудников из команды после того, как все работы над проектом прекратятся. Многие специалисты, работавшие над созданием автомобиля, собираются перейти в отдел разработки искусственного интеллекта. Этим сотрудникам следует сосредоточиться на проектах генеративного искусственного интеллекта.

Илон Маск уже радуется этой новости на платформе X: он поделился публикацией с приветственным смайликом и сигаретой. Вероятно, он всерьез опасался конкуренции Tesla.

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Apple начала работу над проектом в 2014 году. Сообщается, что над разработкой машины трудилось около 5000 сотрудников. Apple часто меняла планы на авто: то хотела разработать чисто электрического конкурента Tesla, то полностью автономный автомобиль. Всего несколько недель назад появились слухи, что автомобиль Apple появится на рынке не раньше 2028 года. Hyundai рассматривался как партнер проекта.

Официального заявления от Apple пока нет, и о причинах заморозки проекта можно только предполагать. Однако можно с уверенностью сказать, что рынок электромобилей в целом переживает трудные времена. Показатели продаж в последние месяцы не очень высокие, цены и отсутствие зарядной инфраструктуры мешают многим заинтересованным сторонам перейти на полностью электрические транспортные средства. Toyota, например, снизила прогноз продаж электромобилей почти на 40%, Tesla снизила цены на свои автомобили, а Ford сократил производство электрического пикапа F-150 Lightning.



