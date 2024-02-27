Бизнес опасается краха компаний, связанных с искусственным интеллектом. Такое уже было в 90-х, когда лопнул пузырь доткомов.

Так называемая «Великолепная семерка» – Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla, Nvidia и Amazon – подняла индексы S&P500 и Nasdaq 100 на новые высоты. Среди этой «Великолепной семерки» есть компании, акции которых растут из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Речь идет о Nvidia, Microsoft (крупный инвестор OpenAI) и Meta Platforms.

Аналитики задаются вопросом: как долго акции будут расти в цене? На эту тему высказался и Торстен Слок, главный экономист Apollo Global Management, одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Недавно Apollo приобрела некогда ведущую поисковую систему Yahoo!.

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Изображение из открытых источниковСлок считает, что нынешний пузырь на рынке акций искусственного интеллекта больше, чем технологический пузырь 1990-х годов. Он определяет это, сравнивая оценки десяти крупнейших компаний США с оценками компаний середины 1990-х годов — времени до того, как лопнул пузырь доткомов (акции интернет-компаний обвалились).







«10 крупнейших компаний из индекса S&P 500 сегодня более переоценены, чем 10 крупнейших компаний во время технологического пузыря середины 1990-х годов», — говорит Слок.

Теперь, конечно, возникает вопрос: учитывая резкий рост оценки (оценка Nvidia, например, выросла более чем в три раза с $600 млрд до $2 трлн в течение года), может ли пузырь акций ИИ-компаний лопнуть? Котировки в настоящее время определяются недавно представленными очень хорошими бизнес-показателями, например, от Nvidia, которая более чем удвоила свои продажи в 2023 году. Это ведущий производитель графических процессоров.

Еще одним признаком того, что фантастический рост акций, который не отражается на остальной части экономики за пределами крупных технологических компаний, не будет продолжаться долго, может служить поведение руководителей крупных технологических компаний. Как сообщалось 26 февраля, основатель Amazon Джефф Безос, а также генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон и глава Meta Марк Цукерберг продали акции своих компаний на сумму $9 млрд. Подобные вещи происходят постоянно, но эти события беспокоят людей.

Джон Хассман, президент Hussman Investment Trust, который, среди прочих, предсказал крах фондового рынка в 2008 году и крушение Bank of America еще в середине 2023 года предупредил, что «ИИ-пузырь» сформировался.

Однако цены на акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, продолжают расти.

Новые технологии могут использоваться в экономике — это отличает связанный с ИИ ажиотаж от других пузырей, таких как криптография, метавселенная или дополненная реальность.



