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kosmos_news
MicroStrategy приобрела еще 3000 BTC на $155 млн
Поставщик аналитического ПО MicroStrategy дополнительно приобрел 3000 BTC. Об этом сообщил основатель компании Майкл Сэйлор.

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Документы, поданные в SEC, показывают, что компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy в период с 15 по 25 февраля приобрела дополнительно 3000 биткоинов почти за $155 млн. Фирма продолжает занимать одно из первых мест среди крупнейших институциональных держателей BTC в мире. В общей сложности компания сейчас владеет почти 193 000 BTC на сумму $6,09 млрд.
Изображение из открытых источниковСама компания объявила об этом шаге в пресс-релизе, а основатель компании Майкл Сэйлор, который сейчас является одним из самых известных владельцев BTC, обнародовал информацию о покупке на платформе X.

MicroStrategy остается верной своей инвестиционной стратегии. Компания продолжает демонстрировать решимость, придерживаясь своей веры в то, что биткоин является лучшим в мире долгосрочным средством сбережения.

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Это была не первая крупная покупка цифровых монет MicroStrategy. С начала прошлого года компания уже расширила собственные активы более чем на 25 000 BTC, а только во втором квартале приобрела 12 800 BTC. Компания, напомним, купила 8000 BTC в первом квартале 2023 года и 5500 BTC во втором. Такой последовательный подход показывает, что Сэйлор и MicroStrategy продолжают твердо верить в потенциал и будущее биткоина, независимо от колебаний рынка.

Не секрет, что Майкл Дж. Сэйлор в течение многих лет был одним из самых больших сторонников биткоина. Предприниматель инвестирует в биткоин и в частном порядке. Недавно в интервью The Information Сэйлор прокомментировал свои личные биткоин-резервы и сделал прогноз курса, который должен понравиться инвесторам в первую криптовалюту.

Биткоин в настоящее время торгуется на уровне $51 600. Совсем недавно BTC смог восстановиться, как и многие альткоины. Тем не менее до рекордного уровня в $69 000 в настоящее время еще очень далеко. Между тем Сэйлор считает, что курс биткоина вырастет до шести миллионов долларов в следующие несколько лет.
Такой курс также мог понравиться бы Сэйлору, который уже имеет значительный криптовалютный портфель. Согласно его собственным заявлениям, Сэйлор уже владеет 17 732 BTC.

Сэйлор никогда не продавал биткоины и в целом не считает, что инвесторы должны продавать свои криптоактивы. Фактически, все больше и больше людей придерживаются долгосрочной стратегии с биткоинами. По данным intotheblock, более половины держателей BTC владеют криптовалютой более года (56%).

Конечно, такое распределение криптовалюты поднимает вопрос о том, насколько децентрализованным может быть биткоин в будущем. На частные активы Сэйлора и его компании уже приходится около 0,74% всех биткоинов в обращении. Tesla также владеет около 0,22% биткоинов. В любом случае, согласно исследованию, около 27% всех биткоинов распределяются только среди 0,01% ходлеров.

Даже если сатоши (один сатоши = 0,00000001 BTC) или решения второго уровня, такие как сеть Lightning, предоставляют значительно больше делимых единиц биткоина, чем 21 миллион, это не меняет ситуации. Вероятно, что в будущем вопрос о децентрализации будет возникать чаще, учитывая рост числа крупных инвесторов.

#аналитика #криптовалюты #биткоин #инвестиции #прогноз #microstrategy
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