На Женевском автосалоне была представлена ​​очень маленькая версия электромобиля Microlino Lite, которым можно управлять имея права на вождение скутера

Компания Micro Mobility Systems (известная как Micro) в основном разрабатывает и производит скутеры. В ассортименте компании также есть Microlino — небольшой электромобиль с одной дверью. Он создан на основе легендарного автомобиля 1950-х годов: BMW Isetta. Новая модель называется Isetta — теперь она доступна в версии Microlino Lite, на которой можно ездить, имея лишь права на вождение скутера.

Изображение: MicroMicro представила автомобиль Microlino Lite на Женевском автосалоне. Небольшой электромобиль соответствует категории транспортных средств L6e и развивает максимальную скорость 45 км/ч. Это означает, что им можно управлять, имея права на вождение скутера.

Как сообщает The Verge, это означает, что в некоторых европейских странах (согласно Microlino, во Франции и Италии) машиной можно управлять достигшим 14-летнего возраста автолюбителям. В некоторых других европейских странах (Австрия) Microline Lite могут управлять водители в возрасте от 15 лет.

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Microlino Lite имеет длину 2,5 метра, ширину 1,47 метра и высоту 1,50 метра. Двигатель имеет номинальную мощность 6 кВт и пиковую мощность 9 кВт.

Электромобиль доступен с аккумуляторами двух разных емкостей. С батареей мощностью 5,5 кВтч можно на полном заряде проехать около 100 километров. С аккумулятором емкостью 11 кВтч запас хода составляет 177 километров. Зарядка Microlino Lite от 0 до 80 процентов должна занять около 2 часов с меньшим аккумулятором и 4 часа с большим.

В Microlino Lite есть место для двух пассажиров, а также имеется багажник на 230 литров. Microlino Lite, как и базовая версия Microlino с максимальной скоростью 90 км/ч, производится в Турине. По данным The Verge, маловероятно, что автомобиль будет продаваться за пределами Европы.