Binance придется выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Криптобиржу признали виновной в отмывании денег и нарушении санкций США. В обоих случаях компания действовала умышленно, постановил судья.

Binance выплатит штраф в размере $4,3 млрд властям США, сообщает Bloomberg. В судебном деле с участием биржи и ее руководства 23 февраля судья Ричард Джонс подтвердил приговор. Суд начался еще в ноябре прошлого года.

Фото из открытых источниковТогда основатель и управляющий директор компании Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег и нарушении санкций. Власти США смогли доказать, что, несмотря на наличие системы раннего предупреждения, Binance не вмешивалась, когда транзакции с ее торговой платформой были признаны подозрительными.

Власти США утверждают, что Binance нарушила правила, чтобы обслуживать более широкую аудиторию и, таким образом, получать еще большую прибыль. Небрежно применяя правила и санкции в отношении отмывания денег, Binance хотела завоевать репутацию доступной компании.

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На практике деньги были отправлены в Россию и Иран, чему должны были помешать санкции США. Сообщается также, что террористы переводили деньги через Binance — власти США приводят в качестве примера ХАМАС. Несколько сотен миллионов долларов были отмыты или попали к лицам и организациям, попавшим под санкции.

Основатель компании и бывший управляющий директор Чанпэн Чжао считается главным ответственным лицом. В ноябре он уже достиг соглашения с властями об уходе с поста управляющего директора. Суд планирует провести отдельное слушание в отношении Чжао в апреле. Он хочет выплатить $50 млн из своих личных активов в качестве штрафа. Многие эксперты ожидают тюремного заключения. Ему грозит около полутора лет тюрьмы.

Новым управляющим директором Binance был назначен сингапурец Ричард Тенг. У него хорошие отношения с властями. Ранее он работал в Финансовом управлении Сингапура, MAS. Главный юрисконсульт Binance Джош Итон отметил в суде, что внутренняя работа криптобиржи сегодня лучше, чем когда-либо прежде.

У Binance начали возникать проблемы с регуляторами еще в начале прошлого года. После того, как SEC атаковала Binance в феврале, CFTC также обратила внимание на компанию. Оба регулятора обвиняли криптовалютную биржу в нарушении законов США. CFTC утверждала, что Binance действовала преднамеренно, нарушая закон. В качестве доказательства из обвинительного акта фигурируют несколько цитат высокопоставленных сотрудников криптобиржи. Сэмюэл Лим, бывший глава отдела соответствия нормативным требованиям в Binance, намеренно не удалял пользователей, которые торговали криптовалютами из нелегальных источников или в незаконных целях.

Кроме того, Binance неоднократно рекомендовала пользователям из США скрывать свой IP-адрес, чтобы избежать ограничений. Получается, что Binance намеренно нарушила законы. На это были бы веские причины. Сотрудники компании осознавали проблему и приняли бизнес-решение игнорировать правила и вместо этого платить штрафы.

Такой компании, как Binance, выгодно с финансовой точки зрения не подчиняться закону и, таким образом, соглашаться на штраф. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в банковской сфере. Крупные банки, такие как JP Morgan или Goldman Sachs, были вынуждены платить штрафы за манипулирование рынком, которые составляют лишь часть незаконно полученной прибыли.