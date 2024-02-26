Apple Vision Pro стоит $3500, а аппаратное обеспечение — в два раза дешевле.

Apple Vision Pro стоит минимум $3499 (256 ГБ памяти). Если купить дополнительные комплектующие, цена подскочит до $4500. Но действительно ли отдельные компоненты, встроенные в очки, настолько высокого качества, что такая цена оправдана? Соответствующее исследование провели аналитики Omdia, передает CNBC.

Фото: Apple

Эксперты пишут, что на этот вопрос можно ответить утвердительно, поскольку отдельные детали стоят $1542. Самый дорогой элемент — 1,25-дюймовый дисплей Sony. По данным Omdia, Apple платит $228 за дисплей Micro-OLED. Каждое устройство имеет два дисплея – по одному на каждый глаз.

Два процессора, M2 и новый R1, являются вторыми по стоимости компонентами. Чип Apple M2 также устанавливается в MacBook. R1 специально разработан для быстрой обработки информации с камер, датчиков и микрофонов.

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Новые компоненты устройства значительно дешевле конечной цены. Ведь вы платите не за отдельные детали, а за продукт, над которым работали многие сотрудники, иногда годами. Также необходимо покрыть расходы на маркетинг и логистику. В разговоре с инвесторами в начале февраля глава Apple Тим Кук объяснил, что при разработке Apple Vision Pro зарегистрировано более 5000 патентов.

В случае с Apple Vision Pro компоненты настолько высокого качества, что стоят всего вдвое дешевле конечного устройства. Прибыль Apple от продукта, вероятно, будет не очень большой. По данным Financial Times, продажи в 2024 году оцениваются менее чем в 400 000 устройств.

Очки Vision Pro в настоящее время доступны только в США. Пока неизвестно, когда устройство появится в Европе. По слухам, очки начнут поставлять в Европу в конце года по цене 3799 евро. В США устройство стоит $3899 за версию с самым большим объемом памяти (1 ТБ). Дополнительные линзы стоят от $99 до $149, а сумка для переноски — $199.