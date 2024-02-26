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kosmos_news
CNBC: подсчитано, сколько можно было бы заработать, купив акции Nvidia 10 лет назад
ИИ не только открывает совершенно новые возможности, но и обеспечивает рост стоимости акций Nvidia. Эксперты CNBC подсчитали, насколько выросли бы инвестиции при покупке акций десять, пять или один год назад.

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Сегодня ничего не работает без чипов: они есть в смартфонах, автомобилях, стиральных машинах и служат основой искусственного интеллекта, такого как ChatGPT от OpenAI или Copilot от Microsoft.
Фото из открытых источниковПоэтому неудивительно, что чипы были в дефиците в течение многих лет. Прогнозы продаж и цены акций производителей чипов, таких как ARM или Nvidia, в настоящее время, похоже, движутся только в одном направлении: вверх. Nvidia, например, недавно сообщила о квартальных прибылях, которые в шестой раз подряд превысили ожидания рынка. Например, в четвертом квартале 2023 года выручка составила $22,1 млрд. Аналитики ожидали около $20 млрд.

Это поднимает волнующий вопрос, который, наверное, немного бессмысленен: насколько богатыми вы были бы сегодня, если бы купили акции Nvidia за $1000 десять, пять или всего один год назад?

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Американский канал CNBC заинтересовался этим вопросом и сделал соответствующие расчеты:

  •      Инвестиция в $1000 в акции Nvidia год назад увеличила бы их стоимость примерно на 225% и сегодня стоила бы около $3250
  •      Кто вложил $1000 в Nvidia в 2019 году, сегодня получил бы примерно с $17 500 — рост на 1015%
  •      Кто вложил $1000 в акции Nvidia в 2014 году, сегодня имел бы около $148 000 — прирост стоимости составил бы около 22 300%
  •      И любой, кто купил акции Nvidia за $1000 в 1999 году, когда компания стала публичной, теперь стал бы долларовым мультимиллионером с состоянием около $2 785 000 и ростом примерно на 278 000%.


Однако, прежде чем вкладывать все свои деньги в акции Nvidia, стоить учесть пару моментов. С одной стороны, краткосрочные изменения котировок акций никогда не следует воспринимать как индикатор долгосрочных результатов. Поэтому эксперты советуют не выбирать акции одной компании использовать их в качестве инвестиций. Широко диверсифицированные фонды являются лучшим выбором, особенно для непрофессионалов.

С другой стороны, акции на самом деле подходят только в качестве долгосрочных инвестиций. Конечно, можно быстро заработать деньги на фондовом рынке, но риск чрезвычайно высок, и если не повезет, можно потерять всё.

#nvidia #финансы #технологии #акции #чипы #инвестиции
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