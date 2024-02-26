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kosmos_news
Врачи обеспокоены здоровьем пациента, которому стартап Илона Маска внедрил чип Neuralink
В январе человеку впервые имплантировали мозговой чип от Neuralink. Эксперты сейчас все больше беспокоятся за него.

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В конце января стартап Илона Маска Neuralink объявил об успешном внедрении мозгового чипа человеку. Ранее они проверили свое изобретение, экспериментируя на животных. На прошлой неделе Илон Маск объявил, что пациент полностью восстановился после операции, а Маск заявил, что пациент сможет управлять компьютерной мышью силой мысли.

Фото: NeuralinkВ журнале Nature ученые бьют тревогу. Они все больше беспокоятся о пациенте. Причиной тому является молчание о состоянии больного, исследователи считают, что заявление Маска — блеф.

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«Neuralink делится с нами только той информацией, которую хочет озвучить», — сказал Nature Самир Шет, нейрохирург, изучающий нейроимпланты в Медицинском колледже Бэйлора. 

Ситуация вызывает большую обеспокоенность в научном сообществе. Исследователи отмечают, что мы до сих пор не узнали, насколько хорошо на самом деле работает чип Neuralink. Самир Шет говорит, что ученые видели только видеозапись, как робот вставляет чип манекену. Однако этим записям больше года, а Neuralink держит научное сообщество в неведении относительно того, использовался ли робот при операции в январе.

Ранее Neuralink подвергалась критике за опыты на обезьянах. Компания проводила эксперименты на животных. Серия просочившихся документов показала, что Neuralink нанесла обезьянам различные травмы головного мозга. У одной обезьяны просто оторвался чип в мозгу, поэтому животное пришлось усыпить.

#технологии #наука #neuralink #чип
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