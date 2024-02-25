Changhe Z-10ME-02 — значительно улучшенная экспортная версия китайского ударного вертолета. Это конкурент Apache, который может вести огневую поддержку сухопутных войск.

Китай впервые представил свой новейший ударный вертолет Changhe Z-10ME-02 за пределами страны. К потенциальным покупателям разработчики обратились на авиашоу в Сингапуре. Сообщается, что экспортная версия военного вертолета обладает повышенной ударной мощью и большей долговечностью.

Ударный вертолет Z-10ME. Фото: Твиттер

реклама



Оригинальная версия была представлена около 6 лет назад на Национальном авиасалоне в Китае. В 2017 году концептуальную модель можно было увидеть на Парижском авиашоу.

Z-10 уже входит в стандартный арсенал китайской армии. Его используют, например, на границе с Индией или вблизи Тайваня. По заявлению государственного производителя Aviation Industry Corporation of China (AVIC), новинка представляет собой улучшенную версию. Эта экспортная версия до сих пор использовалась только пакистанской армией.













«Z-10 может представлять интерес для стран, которые не имеют доступа к американским оборонным технологиям», — сказал Reuters Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований.

Учитывая относительную неопытность Пекина в этой области, послепродажная логистика и техническое обслуживание будут сложными. По мнению европейского эксперта по вооружениям Дуглас Барри, заказать технику захотят Мьянма и другие страны Юго-Восточной Азии. Африканские страны и страны Ближнего Востока также могут обратить внимание на новую модель.

Новая версия предназначена для оказания огневой поддержки сухопутным войскам. У вертолета есть система предупреждения, обнаруживающая лазер, который используется в ракетах с лазерным наведением. Система также обнаруживает приближающиеся ракеты и своевременно предупреждает экипаж.

Эти ракеты должны автоматически отклоняться с помощью ложных целей из двух пусковых систем по обеим сторонам фюзеляжа вертолета. Также имеется активный ИК-постановщик помех, который предназначен для того, чтобы сбить с толку инфракрасные тепловые ГСН зенитных ракет и ракет «воздух-воздух».

Вертолет имеет средства радиоэлектронной борьбы и песочный фильтр для двигателей, а это значит, что модель может использоваться в пустынных районах. Кроме того, сообщается, что улучшилась управляемость на высоте полета менее 100 метров.

В качестве вооружения Z-10ME несет установленную спереди автопушку калибра 23 мм. По запросу клиента доступна версия калибра 25 мм. Кроме того, вертолет может быть оснащен ракетами нескольких типов (управляемыми и неуправляемыми), а также управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Сбрасываемый бак массой 280 кг призван еще больше увеличить дальность полета вертолета. Однако неясно, на сколько литров топлива рассчитан дополнительный бак.

Также имеется радар, установленный на мачте над лопастями винта вертолета. Выхлопные отверстия двигателя вертолета были изменены и направлены вверх, чтобы уменьшить инфракрасную сигнатуру вертолета во время атак снизу, например, ракетами класса «земля-воздух», и сбоку. В обычном Z-10 китайской армии выхлопная система расположена сбоку.

Представленный Z-10ME оснащен дополнительными броневыми листами из легкого, но чрезвычайно прочного графена. Они расположены под двумя боковыми окнами вертолета.

Changhe Z-10 называют аналогом американского AH-64 Apache. По массе 7-тонный Z-10 уступает 10-тонному Apache. Z-10 уступает Apache по грузоподъемности из-за более слабого двигателя. Z-10ME, скорее всего, будет использовать доработанный двигатель с лучшими характеристиками, но для усиления брони.

Еще одним преимуществом Changhe Z-10ME является сравнительно невысокая цена. Пока неизвестно, сколько будет стоить вертолет, но, скорее всего, существенно меньше, чем Apache. Только в прошлом году Польша купила 96 самолетов AH-64E Apache за $11 млрд. В стоимость закупки входят почти 2000 ракет Hellfire, около 500 ракет класса «воздух-земля» и зенитных ракет и более 7000 неуправляемых ракет APKWS. Они относительно недороги — $22 000 за штуку.