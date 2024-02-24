Новые финансовые показатели, опубликованные 21 февраля, говорят о хорошем положении Nvidia на фондовом рынке. Причиной стал спрос на чипы искусственного интеллекта.

Производитель чипов Nvidia, который сейчас значительно ценнее на фондовом рынке, чем конкуренты (TSMC, Samsung или Broadcom), как никакая другая компания выиграла от бума искусственного интеллекта в 2023 году. Фото из открытых источниковОб этом свидетельствуют финансовые показатели Nvidia, которые были представлены 21 февраля. Ведущий мировой поставщик графических процессоров более чем удвоил продажи своих продуктов в 2024 финансовом году, до $60,9 млрд за весь год. То есть рост составил 126%. Четвертый квартал показывает, что ситуация может улучшиться – Nvidia достигла рекордных продаж за квартал ($22,1 млрд). Это на 22% больше, чем в третьем квартале, и на 265% больше, чем год назад.

Чистая прибыль в прошлом финансовом году составила $12,3 млрд, что значительно больше, чем $1,4 млрд в предыдущем году. После объявления рекордных цифр акции Nvidia выросли на 11%.

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NVIDIA RTX, выпущенная менее шести лет назад, теперь представляет собой платформу для генеративного искусственного интеллекта на ПК, которой пользуются 100 миллионов геймеров и разработчиков. Графические процессоры Nvidia незаменимы для всех компаний, которые хотят работать с большими языковыми моделями (LLM) и генеративным искусственным интеллектом. Nvidia теперь является крупным инвестором в многочисленные стартапы в области искусственного интеллекта. Компания сотрудничает с Google в разработке моделей с открытым исходным кодом.

Занимающиеся искусственным интеллектом компании хотят стать более независимыми от Nvidia. Microsoft заключила многомиллиардную сделку о сотрудничестве с Intel по разработке собственных чипов. Сообщается, что OpenAI разрабатывает собственные чипы искусственного интеллекта. Существуют также десятки стартапов, которые разрабатывают полупроводники специально для генеративного ИИ. Один из них — Groq из США.