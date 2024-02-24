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Производитель чипов Nvidia, который сейчас значительно ценнее на фондовом рынке, чем конкуренты (TSMC, Samsung или Broadcom), как никакая другая компания выиграла от бума искусственного интеллекта в 2023 году.Об этом свидетельствуют финансовые показатели Nvidia, которые были представлены 21 февраля. Ведущий мировой поставщик графических процессоров более чем удвоил продажи своих продуктов в 2024 финансовом году, до $60,9 млрд за весь год. То есть рост составил 126%. Четвертый квартал показывает, что ситуация может улучшиться – Nvidia достигла рекордных продаж за квартал ($22,1 млрд). Это на 22% больше, чем в третьем квартале, и на 265% больше, чем год назад.
Чистая прибыль в прошлом финансовом году составила $12,3 млрд, что значительно больше, чем $1,4 млрд в предыдущем году. После объявления рекордных цифр акции Nvidia выросли на 11%.
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NVIDIA RTX, выпущенная менее шести лет назад, теперь представляет собой платформу для генеративного искусственного интеллекта на ПК, которой пользуются 100 миллионов геймеров и разработчиков. Графические процессоры Nvidia незаменимы для всех компаний, которые хотят работать с большими языковыми моделями (LLM) и генеративным искусственным интеллектом. Nvidia теперь является крупным инвестором в многочисленные стартапы в области искусственного интеллекта. Компания сотрудничает с Google в разработке моделей с открытым исходным кодом.
Занимающиеся искусственным интеллектом компании хотят стать более независимыми от Nvidia. Microsoft заключила многомиллиардную сделку о сотрудничестве с Intel по разработке собственных чипов. Сообщается, что OpenAI разрабатывает собственные чипы искусственного интеллекта. Существуют также десятки стартапов, которые разрабатывают полупроводники специально для генеративного ИИ. Один из них — Groq из США.