Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Nvidia: Спрос на чипы искусственного интеллекта удвоил объём продаж компании в 2023 году
Новые финансовые показатели, опубликованные 21 февраля, говорят о хорошем положении Nvidia на фондовом рынке. Причиной стал спрос на чипы искусственного интеллекта.

реклама

Производитель чипов Nvidia, который сейчас значительно ценнее на фондовом рынке, чем конкуренты (TSMC, Samsung или Broadcom), как никакая другая компания выиграла от бума искусственного интеллекта в 2023 году.Фото из открытых источниковОб этом свидетельствуют финансовые показатели Nvidia, которые были представлены 21 февраля. Ведущий мировой поставщик графических процессоров более чем удвоил продажи своих продуктов в 2024 финансовом году, до $60,9 млрд за весь год. То есть рост составил 126%. Четвертый квартал показывает, что ситуация может улучшиться – Nvidia достигла рекордных продаж за квартал ($22,1 млрд). Это на 22% больше, чем в третьем квартале, и на 265% больше, чем год назад.

Чистая прибыль в прошлом финансовом году составила $12,3 млрд, что значительно больше, чем $1,4 млрд в предыдущем году. После объявления рекордных цифр акции Nvidia выросли на 11%.

реклама

NVIDIA RTX, выпущенная менее шести лет назад, теперь представляет собой платформу для генеративного искусственного интеллекта на ПК, которой пользуются 100 миллионов геймеров и разработчиков. Графические процессоры Nvidia незаменимы для всех компаний, которые хотят работать с большими языковыми моделями (LLM) и генеративным искусственным интеллектом. Nvidia теперь является крупным инвестором в многочисленные стартапы в области искусственного интеллекта. Компания сотрудничает с Google в разработке моделей с открытым исходным кодом.

Занимающиеся искусственным интеллектом компании хотят стать более независимыми от Nvidia. Microsoft заключила многомиллиардную сделку о сотрудничестве с Intel по разработке собственных чипов. Сообщается, что OpenAI разрабатывает собственные чипы искусственного интеллекта. Существуют также десятки стартапов, которые разрабатывают полупроводники специально для генеративного ИИ. Один из них — Groq из США.

#nvidia #технологии #чипы искусственного интеллекта
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
6
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
4
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
28
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
Минздрав США призывает не использовать смарт часы и кольца, которые измеряют уровень сахара в крови
+
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
2
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
3
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Капсула Varda Space Industries успешно вернулась на Землю с космическим грузом
+
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
1
Власти Японии готовы выделить $5 млрд на строительство второго предприятия TSMC, которое будет выпускать 6-нм чипы
+
YouTube-блогер TechRax протестировал «режим брода» в Tesla Cybertruck
+
ВС РФ хочет восстановить контроль над северной частью линии Суровикина
+
Разбираем план массированной атаки ВСУ по Крымскому мосту – участвуют ATACMS, Taurus и морские дроны
1
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
+

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
60
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
14
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
16
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
19
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
11
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+

Сейчас обсуждают

Евг
20:15
Какой кринж. Я брал в 2020 январе 2070s windforce oc за 27 тыс. Она с момента установки ишачила на пределе, поднята память до 15800 и ядро ниже 2050 не опускалось, шум был не большой, через 2 года обс...
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Dinner
20:01
Что за Ии эксперименты?)
Будущая линейка процессоров AMD Ryzen Zen 6 будет включать графическое оборудование на базе RDNA 5
Слав Webster
20:01
Прикольно А ка Греф все это украдет и переведёт в свой карман?
Сбербанк инвестирует 450 млрд рублей в разработку человекоподобных роботов
Кянан Халилов
20:00
мне вас жаль
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
bzun
19:53
Шойгу! Где герасимов?... видимо сдох
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
bzun
19:52
А до конца миссии чего не показали? Религия не позволила? Ваше видео это отрывки из 2-х разных сьемок и у укров в обеих случаях танки уничтоженны
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
daem0ns
19:51
ну что сказать... ДбБл (с)
Германия заявила, что потратила на поддержку Украины порядка 32 млрд евро
Артур Ханнанов
19:45
Дней 5 назад прилетел на redmi pad (не se) глобалка, а жене на mi 12 (под Англию который) не пришло
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
Слав Webster
19:45
Ты сам резиновое изделие
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
Слав Webster
19:45
В вас, укропов, всегду будет стрелять артиллерия - вы это на своем майдане выбрали предать Родину за гроши США. Забавно что вы плачетесь спустя 10 лет :) Ехай в свое США
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем