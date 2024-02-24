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kosmos_news
Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта охватывает криптоиндустрию
Связанные с искусственным интеллектом токены растут в цене в конце февраля.

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Для криптоиндустрии последние пару лет были не очень благоприятными. А вот сектор искусственного интеллекта в 2023 году значительно вырос. Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта оказывает влияние на рынок цифровых активов.

Токены, связанные с ИИ, за последние несколько дней продемонстрировали сильный рост. На это обращают криптовалютные СМИ, в том числе портал forklog.
Изображение: forklog

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Прежде всего, конечно, вырос в цене токен Worldcoin (WLD). За сутки (к 24 февраля) монета прибавила в цене 40%, а за месяц курс вырос в три раза. Это будущая глобальная валюта для платежей в сети, в которой каждый участник будет идентифицирован с помощью сканирования глаз. Таким образом, проект имеет отношение к ИИ.

Одним из основателей Worldcoin является никто иной, как сам генеральный директор OpenAI Сэм Альтман — и этого достаточно, чтобы WLD пользовался таким огромным спросом. Когда OpenAI представила новую модель преобразования текста в видео Sora, WLD сразу же взлетел в цене.

Помимо WLD, существует ряд других токенов, относящихся к индустрии искусственного интеллекта. Одним из них является RNDR, токен системы рендеринга. Целью проекта является создание децентрализованной сети рендеринга на графических процессорах для художников. Им нужны вычислительные мощности для создания генеративного ИИ-контента на блокчейнах, таких как Ethereum и Solana. Проект был запущен в 2017 году, но только сейчас токен RNDR оказался вовлечен в ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

Еще один токен — GRT от The Graph, который на самом деле не имеет прямого отношения к ИИ. Но он может создать децентрализованную экосистему для приложений ИИ. Данные являются основой всех LLM, и любой, кому они нужны, сможет создать их с помощью токена проекта The Graph.

Проект Fetch.ai является открытой платформой для создателей ИИ-проектов. Что касается криптоактивов, чат-боты с искусственным интеллектом, подобные ChatGPT, также могут предоставлять свои услуги за криптовалютную комиссию и, таким образом, зарабатывать деньги для своих создателей.

Новым партнером Fetch.ai является SingularityNET, чей токен AGIX также демонстрирует сильный рост. Вместе две компании хотят решить главную проблему, с которой сталкиваются разработчики LLM. Это проблема так называемых галлюцинаций (проще говоря, ошибок в созданном тексте или изображении). Они хотят сделать возможным снабжение больших языковых моделей данными, защищенными блокчейнами, чтобы повысить качество чат-ботов.

#технологии #криптовалюты #искуственный интеллект #токены #worldcoin
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