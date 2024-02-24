Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
​Биткоин превышает $50 000 и скоро достигнет нового макисмума
Биткоин в конце февраля держится выше $50 000. Аналитики предполагают, что мы находимся в ситуации, похожей на начало бычьего рынка 2021 года.

реклама

На прошлой неделе биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года. Такие движения ведущей криптовалюты вызывают ажиотаж на рынке.

Изображение из открытых источников

реклама

Порог в $50 000 долгое время был недосягаем для биткоина. В 2022 году цена упала до уровня ниже $16 000. Это произошло в ноябре, вскоре после банкротства криптобиржи FTX. С тех пор цена выросла более чем в три раза.

Только в 2023 году биткоин прибавил в цене 160%. Что интересно, очень немногие люди ожидают бычьего ралли рынка. Среди частных инвесторов практически нет признаков ажиотажа вокруг биткоина или других криптовалют, подобного 2021 году. Однако аналитики прогнозируют рост BTC. Сооснователь аналитической фирмы Fundstrat Том прогнозирует. что биткоин достигнет $150 000 до конца 2024 года. Эксперты Matrixport не исключили рост биткоина до $63 000 в марте. Специалисты Pantera Capital спрогнозировали BTC по $147 000 в 2025 году.

Одно отличие от начала 2021 года очевидно: в то время цена биткоина уже побила свою рекордную стоимость почти в $20 000 в конце 2020 года. Несмотря на рост курса за последние несколько недель, до рекордного максимума еще далеко. Биткоин достиг этой точки осенью 2021 года на отметке около $69 000. Купившие в то время BTC инвесторы все еще находятся в минусе примерно на 28%.

На рубеже 2020/21 года цена биткоина удвоилась по сравнению с предыдущим рекордным максимумом без какого-либо серьезного ажиотажа. Сегодня никто не знает, действительно ли в этом году наступит бычий рынок. В 2019 году также в течение года неоднократно наблюдались сильные движения цен вверх, но они так и не приблизились к рекордному на тот момент максимуму.

На этот раз надежды инвесторов на бычье ралли связаны со следующими факторами:

  •      среднесрочные и долгосрочные эффекты биткоин-ETF, одобренных на рынке США в начале года
  •      возможное положительное влияние на цену апрельского халвинга
  •      возможная благоприятная макроэкономическая среда со снижением процентных ставок центральным банком

На этой неделе Ethereum преодолел отметку в $3000 — впервые с апреля 2022 года. Это связано с грядущим обновлением Dencun. Апгрейд призван способствовать более быстрым и дешевым транзакциям. Обновление ожидается примерно 13 марта.

#биткоин #курс #прогноз #крпитовалюты
+
Написать комментарий (0)
С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
Российские майнеры расширяют инвестиции в Bitcoin, а финансовые Киты скупают доступную криптовалюту
iPhone 16 получит чип A18
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
2
В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
3
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
8
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
2
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
10
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
3
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
22
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
1
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
3
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
OnePlus 11 получает обновление прошивки OxygenOS
1
Welt: В Авдеевке при отступлении ВСУ должны были уничтожить военное имущество и бросить раненых
4
Капсула Varda Space Industries успешно вернулась на Землю с космическим грузом
+
Азербайджан закупит пакистанские истребители JF-17C Block-III на сумму 1,7 млрд. долларов
2

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
57
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
18
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
6
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
+
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
13
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
17
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
13
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5
В США растут антивоенные настроения - американцы требует прекратить конфликты на Украине и в Азии
34

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
15:29
а если переубедишь - то китай платежи перестанет принимать?
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Luck-AD
15:27
Х*йня получится :D индусы из лгбт как обычно не учли что винда то без "перезагрузки" сможет.... а вот разного рода сторонние приложения завязанные на чем либо будут падать (либо ошибки) прямо во вре...
Windows 11 научится обновляться без перезагрузки
FelsheR-BANZzZzZz
15:26
В рублях и юанях не перестанут - презики договорились. Меморандум подписали. Ты просто долбоеб и не знаешь простых вещей. Иди поплачь на могилке завального.
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Cyborg39rus
15:25
баба насосать может на Windows 11
Согласно исследованию, мужчины больше предрасположены к пиратству, чем женщины
&lt;TopUpdate&gt;
15:24
Вот так новость, оказывается передоз витаминов это опасно. Ну так это всегда было известно, наверное ток Витамин С можно употреблять много, организм излишки витамина С выводит ест-ным путем. А есть та...
Витамин В-3 может быть опасен
FelsheR-BANZzZzZz
15:21
какие можно узнать?
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Михаил Иванович
15:20
Зато стали дороже
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Михаил Иванович
15:18
Что то поставляет
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Михаил Иванович
15:18
А поставщиков из ЕС не может быть? Если бы ты внимательно прочитал содержимое пакета санкций, то понял бы, что некоторые компании ЕС помогали обходить санкции России, поставляя запрещенную продукцию
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Алексей Каверин
15:17
Ой-ой ципсота обиделась.
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем