Биткоин в конце февраля держится выше $50 000. Аналитики предполагают, что мы находимся в ситуации, похожей на начало бычьего рынка 2021 года.

На прошлой неделе биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года. Такие движения ведущей криптовалюты вызывают ажиотаж на рынке.

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Порог в $50 000 долгое время был недосягаем для биткоина. В 2022 году цена упала до уровня ниже $16 000. Это произошло в ноябре, вскоре после банкротства криптобиржи FTX. С тех пор цена выросла более чем в три раза.

Только в 2023 году биткоин прибавил в цене 160%. Что интересно, очень немногие люди ожидают бычьего ралли рынка. Среди частных инвесторов практически нет признаков ажиотажа вокруг биткоина или других криптовалют, подобного 2021 году. Однако аналитики прогнозируют рост BTC. Сооснователь аналитической фирмы Fundstrat Том прогнозирует. что биткоин достигнет $150 000 до конца 2024 года. Эксперты Matrixport не исключили рост биткоина до $63 000 в марте. Специалисты Pantera Capital спрогнозировали BTC по $147 000 в 2025 году.

Одно отличие от начала 2021 года очевидно: в то время цена биткоина уже побила свою рекордную стоимость почти в $20 000 в конце 2020 года. Несмотря на рост курса за последние несколько недель, до рекордного максимума еще далеко. Биткоин достиг этой точки осенью 2021 года на отметке около $69 000. Купившие в то время BTC инвесторы все еще находятся в минусе примерно на 28%.

На рубеже 2020/21 года цена биткоина удвоилась по сравнению с предыдущим рекордным максимумом без какого-либо серьезного ажиотажа. Сегодня никто не знает, действительно ли в этом году наступит бычий рынок. В 2019 году также в течение года неоднократно наблюдались сильные движения цен вверх, но они так и не приблизились к рекордному на тот момент максимуму.

На этот раз надежды инвесторов на бычье ралли связаны со следующими факторами:

среднесрочные и долгосрочные эффекты биткоин-ETF, одобренных на рынке США в начале года

возможное положительное влияние на цену апрельского халвинга

возможная благоприятная макроэкономическая среда со снижением процентных ставок центральным банком

На этой неделе Ethereum преодолел отметку в $3000 — впервые с апреля 2022 года. Это связано с грядущим обновлением Dencun. Апгрейд призван способствовать более быстрым и дешевым транзакциям. Обновление ожидается примерно 13 марта.