Microsoft планирует использовать собственные малые модульные реакторы (SMR) и микрореакторы для питания своих облачных систем Azure и центров обработки данных искусственного интеллекта. Это могло бы сделать компанию энергетически независимой.

Microsoft планирует построить сеть малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов. Атомные электростанции предназначены для снабжения энергией системы Azure и центров обработки данных искусственного интеллекта.

Фото: Microsoft

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Первые признаки этих амбициозных планов можно найти в объявлении о работе Microsoft. Компания ищет «менеджера программы ядерных технологий» для реализации энергетической стратегии. Для приема на должность требуется более шести лет опыта работы в атомной отрасли, машиностроении или на энергетическом рынке.

Хотя основное внимание уделяется ядерным технологиям, Microsoft не исключает и других источников энергии. Ведущему менеджеру проекта также будет поручено следить за «развитием других энергетических технологий».

Поэтому вполне возможно, что компания рассматривает альтернативные энергетические решения, даже если сейчас в центре внимания находятся SMR и микрореакторы.

Микрореакторы — это еще меньшие ядерные реакторы мощностью менее 10 мегаватт. Они предназначены для использования в отдаленных районах или для особых применений, таких как исследовательские центры, и для работы требуется очень мало персонала.

Одним из наиболее интересных аспектов этой стратегии является то, что она даст Microsoft возможность управлять своими центрами обработки данных независимо от поставщиков энергии. Кроме того, ядерная энергетика является одной из технологий, которая может помочь снизить выбросы CO2, хотя и является спорной.

Эта стратегия может быть особенно полезна для компаний и проектов, которые имеют высокие и постоянные потребности в энергии.