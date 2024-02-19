Многие инвесторы уже давно присматриваются к космосу, когда речь идет об их инвестиционных проектах. И сейчас они интересуются спутниковыми подсистемами.

Канал CNBC называет спутники «невидимой основой мировой индустрии». Значительная часть экономики зависит от проектов в космосе. Инвесторы вкладывают деньги в спутниковые подсистемы.

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Крупные компании постоянно запускают спутники в космос. В начале октября прошлого года Amazon запустила собственную программу, согласно которой в ближайшие годы планируется отправить в космос 3200 аппаратов.

Для Тайлера Летарта, вице-президента инвестиционной компании AE Industrial Partners, это только начало. По его словам, в обозримом будущем в космос будут запущены десятки тысяч спутников.

И всем этим спутникам требуются сложные системы для выполнения поставленных задач. Каждый аппарат нуждается в двигательной установке, внутреннем компьютере и батареях или другой энергетической системе.

В будущем на борту спутников также будут размещаться сложные системы связи, например, терминалы оптической связи. Инвесторы присматриваются к компаниям, производящим компоненты, которые можно использовать для космических сетей. По данным Spacenews, только в 2023 году производители усилителей мощности сделали для этой цели четыре крупных инвестиции.

На самом деле многое зависит от спутников, вращающихся вокруг Земли на низкой орбите. Такие компании, как Starlink, а теперь и Amazon, используют их для предоставления комплексного доступа в интернет.

Современный финансовый рынок сам по себе не смог бы функционировать без спутников GPS. Радио и телевидение больше не смогут вести вещание без спутников, метеорологические спутники следят за изменением климата, а сельское хозяйство также все больше и больше полагается на сигналы с орбиты Земли.

Многие спутники, такие как новые аппараты Amazon, больше не возвращаются на Землю, а остаются на своей низкой околоземной орбите, где вызывают световое загрязнение и составляют космический мусор.