Исследователи добились прорыва в области квантовой телепортации, достигнув скорости телепортации 7,1 квантового бита по городской сети квантовой связи.

Команда ученых достигла нового прорыва в сфере квантовой телепортации, которая может приблизить человечество на шаг к квантовому интернету.

Изображение из открытых источниковКвантовая телепортация, процесс, кажущийся довольно футуристическим, позволяет мгновенно передавать свойства квантовой частицы, такой как фотон или электрон, другой, удаленной частице. Никакая материя физически не переносится из одного места в другое, только информация.

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Но как бы увлекательно ни звучала эта теория, на практике ее реализация сопряжена с множеством проблем. Исследователи из Китая нашли способ достичь скорости телепортации 7,1 квантовых битов.

Чтобы применить теорию на практике, исследователи протестировали сеть квантовой телепортации в городской среде, которую они называют столичным квантовым Интернетом № 1 UESTC.

Чтобы достичь цели, команда разработала систему автоматической коррекции, которая гарантирует, что фотоны выбирают правильный путь и имеют правильную ориентацию. Это имеет решающее значение для сохранения целостности телепортируемой информации. Параллельно команда также разработала специальный метод создания надежного источника запутанных фотонов, который можно использовать для квантовой телепортации.

Благодаря этим подходам исследовательская группа смогла не только значительно увеличить скорость телепортации, но и создать практическую основу для применения квантовой телепортации в городских сетях связи. Прогресс, достигнутый в области квантовой телепортации благодаря этим исследованиям, вселяет оптимизм в отношении подхода к практической реализации квантового интернета.

Продемонстрированная способность перемещать квантовую информацию через городские районы на значительно более высоких скоростях представляет собой значительный шаг на пути к функциональному и эффективному квантовому интернету.