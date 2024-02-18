DS Automobiles — первый производитель автомобилей в Европе, интегрировавший ChatGPT в свою систему распознавания голоса. В поездке ИИ выполняет помимо прочего роль путеводителя.

Французский автомобильный бренд DS Automobiles входит в группу Stellantis. В неё также входят такие бренды, как Opel, Fiat, Peugeot и Alfa Romeo. DS объявила, что добавит очередное «техническое новшество» в систему авто: ChatGPT будет интегрирован в существующую систему DS Iris.

Opel Astra. Фото: OpelВ течение шестимесячного пилотного периода европейские клиенты могут бесплатно активировать ChatGPT в своих автомобилях, оборудованных DS Iris. Интеграция чат-бота призвана дополнить встроенное распознавание речи, но не заменить его.

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В сочетании с системой DS Iris ChatGPT доступен для всех моделей серий DS 3, DS 4, DS 7 и DS 9. Согласно сайту компании, ChatGPT делает систему DS Iris «еще более эффективным цифровым помощником, который выполняет множество задач».

Водители могут получить доступ к навигационной системе и другим функциям с помощью голосовых команд. ChatGPT также управляется с помощью голоса и команды «OK Iris» или соответствующей кнопки на руле.

Ответы озвучиваются вслух ИИ-помощником, чтобы водители без надобности не отвлекались. По запросу ChatGPT может предоставить информацию о достопримечательностях или – что особенно востребовано при длительных автомобильных путешествий с детьми – рассказать истории малышам.

Интеграция искусственного интеллекта в систему DS Iris стала возможной благодаря программному обеспечению «SoundHound AI Powered by ChatGPT API». Сервис базируется на версии 3.5 ChatGPT. Это означает, что все данные основаны на информации, актуальной на сентябрь 2021 года, поэтому получение информации в режиме реального времени невозможно.

Первоначально проект будет предлагаться бесплатно в течение шестимесячного пилотного этапа. Услуга доступна в Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии на соответствующем национальном языке. На этапе тестирования предложение распространяется только на первые 20 000 заявок от клиентов из стран-участниц. ChatGPT можно активировать в машине после регистрации на сайте.

Подача заявок на участие в тестировании системы завершится 29 февраля. Услуга активируется для соответствующих транспортных средств и участников через облако (обновление по беспроводной сети).