Скорость хеширования сети биткоина достигла нового исторического максимума. Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения составил 583,92 EH/s. Ходят слухи о том, что государства теперь добывают цифровые монеты.

В феврале произошло значительное увеличение хешрейта биткоина. В середине месяца этот показатель достиг нового максимума. Этот рост вызвал споры в биткоин-сообществе, и были названы различные причины увеличения вычислительной мощности. Не исключается и участие некоторых государств в добыче цифровых монет. На это обращает внимание портал forklog.

Изображение из открытых источниковПо данным Blockchain.com, к 15 декабря хешрейт достиг нового исторического максимума почти в 583,92 EH/s. Тем не менее скорость хеширования подвержена большим колебаниям, поэтому более важно смотреть на среднее значение. Скорость хеширования достигла 597 EH/s в среднем за 7 дней и, таким образом, также зафиксировала новый исторический максимум. 15 февраля показатель был 560 EH/s.

Данные: BTC.comУвеличение скорости хеширования поразительно, особенно если рассматривать его за год. Год назад значение было 178 EH/s. С тех пор, как китайское правительство запретило добычу BTC почти два года назад, и в результате скорость хеширования рухнула на 50% в течение нескольких дней, она увеличилась более чем в четыре раза. Запрет на добычу цифровых монет в Китае стал еще одним примером устойчивости сети биткоина.

Геополитические последствия майнинга долго обсуждались в сообществе. Эксперты подозревали, что некое государство могло начать добычу биткоинов. Пока только Сальвадор представил свою концепцию майнинга BTC. Этот проект все еще находится в стадии тестирования. Говорить о крупномасштабной добыче цифровых монет правительством Сальвадора пока точно нельзя.

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У стран будут экономические ресурсы, необходимые для обеспечения значительного увеличения хешрейта, но эту теорию трудно подтвердить без заявления правительства. Если государство действительно тайно майнит BTC, увеличение скорости хеширования вряд ли можно использовать для каких-либо выводов об увеличении вычислительной мощности.

Сэм Воутерс, аналитик компании River, не согласен с теорией, согласно которой государства майнят криптовалюту.

По его словам, рост цены биткоина является основной причиной увеличения хешрейта. Говорят, что североамериканские майнинговые компании имеют в своем арсенале дополнительные устройства ASIC, которые теперь приносят прибыль из-за положительного изменения цен на BTC и, следовательно, подключены к сети.

Кроме того, Воутерс подозревает, что новое оборудование, поставляемое в настоящее время, также вызывает увеличение скорости хеширования. По словам Воутерса, Antminer S19 XP Hydro, доступный только с прошлого года, сейчас все чаще поставляется майнерам. Согласно данным Hashrate Index, майнер ASIC имеет вычислительную мощность 255 TH/s и в настоящее время работает с рентабельностью 61%. Это приводит к ежедневной прибыли в размере $12 на каждый работающий Antminer S19 XP Hydro, что почти вдвое больше, чем у Antminer S19 XP ($6,4 в день).

Аргумент Воутерса кажется убедительным. Поэтому вряд ли какое-то правительство несет ответственность за увеличение хешрейта. Воутерс также дал прогноз развития хешрейта. Если нынешний рост хешрейта продолжится, согласно его модели, к концу 2025 года хешрейт биткоина превысит 1000 экзахэшей и будет находиться в диапазоне зеттахэшей.