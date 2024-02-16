Банк JPMorgan признал потенциал спотовых биткоин-ETF. Ранее аналитики учреждения скептически относились к таким инвестиционным продуктам.

Индустрия криптовалют постоянно развивается. Продукты появляются почти каждый день и открывают новые возможности для инвесторов. Одной из таких новых тенденций являются биткоин-ETF, в которые каждый день инвестируются сотни миллионов долларов. Но не только инвесторам приходится адаптироваться к этим изменениям — аналитики постоянно корректируют свои оценки. Это касается и экспертов банка JPMorgan.

Изображение из открытых источниковОдним из аналитиков, который полностью изменил свое мнение в отношении биткоин-ETF, является Кеннет Уортингтон из JPMorgan. В своем недавно опубликованном отчете он предупредил о возможном падении цен, если будут приняты спотовые ETF. Но теперь аналитик признает, что недооценил истинную силу этих продуктов.





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В новом отчете Уортингтон признает: «Рост биткоина произошел после одобрения ETF. Цена других токенов также начала расти. Я недооценил способность ETF приносить прибыль».

Уортингтон ранее прогнозировал падение акций Coinbase, но теперь изменил свою позицию с негативной на нейтральную. Однако он подчеркивает, что по-прежнему не рекомендует покупать акции, о чем сообщают различные американские СМИ.



«Мы видим интерес к ETF и связанным с ними инвестициям. Криптоэкосистема получает позитивный сигнал. Это отражается на финансовом положении Coinbase», — добавляет аналитик JPMorgan.

Последствия этой новой оценки JPMorgan уже можно наблюдать на фондовом рынке. Акции Coinbase выросли 15 февраля на открытии торгов в США, достигнув стоимости более $170. Инвесторы с нетерпением ждут отчета о прибылях компании, который будет опубликован после закрытия рынка 16 февраля.



