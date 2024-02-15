Компания Digital Realty считает атомную энергетику альтернативным источником энергии для питания центров обработки данных искусственного интеллекта. Похожая технология — с применением малых модульных реакторов — используется на атомных подводных лодках.

Искусственный интеллект требует гораздо большей вычислительной мощности, чем обычные компьютеры. Обрабатываются огромные объемы данных, поэтому требуется больше энергии и в пять раз больше кабелей. Центры обработки данных искусственного интеллекта будущего могут питаться от ядерной энергии.

Дата-центр. Фото из открытых источниковРынок наводнен новым программным обеспечением и инструментами искусственного интеллекта, но эти технологии полагаются на инфраструктуру и должны откуда-то получать свою вычислительную мощность. Именно здесь в игру вступают центры обработки данных, чья работа заключается в обеспечении оборудования, ёмкости хранения и безопасности.

Американская компания Digital Realty сосредоточилась, в том числе, на строительстве дата-центров. Обычному дата-центру требуется около 32 мегаватт электроэнергии, а центру обработки данных с искусственным интеллектом — 80 мегаватт. Об этом рассказал технический директор Крис Шарп в интервью BBC. Общая техническая поддержка, которая требуется ИИ, намного больше, как и потребление электроэнергии.

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Задача состоит в том, чтобы позволить ИИ развиваться и в то же время обеспечивать большие центры обработки данных. Для этого необходим альтернативный источник энергии, а именно ядерная энергия. Крис Шарп предсказывает, что в не столь отдаленном будущем центры обработки данных будут иметь встроенные ядерные реакторы, например, малый модульный реактор (SMR).

Малый модульный реактор (SMR). Фото из открытых источниковУже существуют проекты этих усовершенствованных реакторов, которые должны производить около трети электроэнергии, производимой обычной крупной атомной электростанцией. SMR пока еще не используются в коммерческих целях, но Китай находится в процессе создания первого такого реактора для предприятий.

Основной модуль для этого реактора был успешно установлен в прошлом году и призван стать основой для дальнейших SMR. Подобная технология уже используется на атомных подводных лодках.

Digital Realty — не единственная компания, которая хочет использовать SMR в центрах обработки данных. В США конструкция SMR компании NuScale уже получила добро на эксплуатацию от Управления ядерной энергии. В Калифорнии компания Oklo разработала систему SMR, которая практически готова к использованию.

Концепции SMR в настоящее время также рассматриваются в Соединенном Королевстве, например, компаниями «Rolls-Royce» и «Holtec International». Задача проектов состоит в том, чтобы наладить серийный выпуск SMR. Потом их можно было бы использовать на заводе со стандартизированными производственными линиями.

Критики говорят, что затраты на реализацию таких проектов с применением SMR будут слишком высокими. Также подчеркиваются риски безопасности, такие как возможные аварии и тот факт, что радиоактивные отходы должны быть безопасно утилизированы.