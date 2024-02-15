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kosmos_news
Heise: Илон Маск переносит штаб-квартиру компании SpaceX из Делавэра в Техас
14 февраля официальная штаб-квартира космической компании SpaceX была перенесена из американского штата Делавэр в Техас. Стало известно, почему Илон Маск пошёл на такой шаг.

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Илон Маск перенес официальную штаб-квартиру своей космической компании SpaceX из американского штата Делавэр в Техас, сообщает издание Heise. Согласно документам, опубликованным в X (бывший Twitter), компания официально находится там со среды, 14 февраля. 

Изображение: SpaceX

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Причиной такого шага является январское решение суда, отказавшее Илону Маску в пакете акций компании Tesla (еще одна компания миллиардера) на сумму до $56 млрд.


Маск был явно возмущен этим решением и написал в X: «Никогда не открывайте свою компанию в штате Делавэр».


На самом деле, Делавэр является популярным местом ведения бизнеса для американских компаний, поскольку штат предлагает низкие налоги и мягкую юрисдикцию. Тем не менее Илон Маск уже давно развивает бизнес в Техасе, где правила еще более лояльные. У SpaceX там есть несколько площадок, где строятся ракеты Starship и спутники StarLink, а также разрабатываются и испытываются двигатели. Компанию по производству мозговых имплантатов Neuralink Маск ранее перенес из Делавэра в штат Невада. Маск рекомендовал другим компаниям сделать то же самое. У Tesla уже есть завод и подразделение в Техасе.

В 2018 году акционеры американской автомобильной компании Tesla одобрили для Маска зарплату в размере  $56 млрд. Деньги поступили в виде акций. В то время этот пакет ценных бумаг сделал Маска самым богатым человеком в мире. Но в январе судья в американском штате Делавэр признал сделку между компанией и генеральным директором недействительной и назвал зарплату «невероятной суммой», несправедливой по отношению к акционерам.

После решения суда Маск заявил, что хочет полностью вывести свои компании из штата Делавэр. Однако, за одним исключением: Tesla. Производитель автомобилей котируется на фондовой бирже, поэтому переместить штаб-квартиру компании не так уж и просто. Акционерам сначала придется дать добро на это решение. Маск заявил, что направит соответствующий запрос акционерам.

#сша #технологии #илон маск #космос #spacex #бизнес
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