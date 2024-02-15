OpenAI объявила, что экспериментирует с добавлением в ChatGPT формы долговременной памяти, которая позволяет запоминать детали диалогов.

Чат-бот ChatGPT хочет сохранять разговоры с пользователем, чтобы информация была доступна для решения новых задач. Пользователи могут управлять новой функцией и удалять данные из памяти ИИ. Эта опция «Память ChatGPT» все еще находится на этапе тестирования.

Изображение: OpenAIПоследнее расширение функционала компании OpenAI вскоре позволит пользователям сохранять разговоры в нескольких сеансах. Суть идеи в следующем: если новый разговор основывается на предыдущем, каждое взаимодействие приведет к более значимым и эффективным результатам — по крайней мере, теоретически. Первоначально новая функция будет протестирована в небольшой группе как обычных, так и премиум-пользователей.

При общении с пользователем искусственный интеллект запоминает все детали разговора. В пресс-релизе производитель ChatGPT подчеркивает: пользователь будет всё контролировать. Память ИИ может быть отключена в любой момент в разделе «Настройки» > «Персонализация» > «Память».

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Если функция деактивирована, личная информация не будет использоваться. Также можно в любой момент запросить, что программное обеспечение знает о вас, и удалить всю или конкретную информацию.

Однако следует соблюдать осторожность: простое удаление чата не приведет к удалению «воспоминаний». Саму память можно стереть только в настройках. Кроме того, по словам компании-разработчика OpenAI, контент из памяти ChatGPT можно использовать «для улучшения моделей». При этом, контент якобы не используется для обучения ChatGPT и корпоративных приложений.