Каждый день американские налогоплательщики платят два миллиарда долларов только в виде процентов за госдолг США. Общество больше не может доверять национальной валюте, стоит присмотреться к биткоину. Об этом заявил CEO Galaxy Digital Майк Новограц.

Текущий рост биткоина обсуждается во всем мире. 15 февраля ведущий цифровой актив в очередной раз обновил максимум с конца 2021 года и протестировал отметку $52 000. Майк Новограц, генеральный директор известной инвестиционной и управляющей криптовалютной компании Galaxy Digital, прокомментировал стремительный рост самой известной криптовалюты.

По его мнению, госдолг США в $34 трлн дает достаточно оснований сделать ставку на BTC.

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«Каждый день мы платим два миллиарда долларов только в виде процентов ($83 млн в час). Это говорит о том, что мы можем доверять биткоину», — подчеркивает он.

Новограц известен своим позитивным отношением к криптовалютам и инвестициями в биткоин. У него есть «34 триллиона причин» доверять крупнейшей в мире криптовалюте, как он написал на платформе в «X» (ранее Twitter).

Напомним, после активных дискуссий США в июне 2023 года повысили лимит долга, предотвратив таким образом риск дефолта. А недавно компания Новограца Galaxy Digital запустила спотовый ETF-продукт на базе BTC в сотрудничестве с Invesco. Эта инициатива должна еще больше повысить привлекательность BTC для инвесторов.

В среду, 14 февраля, общая рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты впервые за два года превысила отметку в $1 трлн. Повышенный интерес к ETF называют основной причиной роста BTC. На днях BlackRock, один из крупнейших продавцов биткоин-ETF, приобрел дополнительно 10 000 биткоинов от имени своих клиентов. Всё указывает на огромный спрос на криптовалюту.

Очевидно, что биткоин находится на подъеме и привлекает все больше и больше инвесторов. Однако является ли госдолг США достаточной причиной для инвестирования в BTC, остается спорным вопросом. Тем не менее нельзя отрицать, что биткоин в настоящее время потрясает финансовый мир.



