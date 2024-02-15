Воду на астероиде обнаружила ныне выведенный из эксплуатации стратосферная обсерватория SOFIA.

Впервые астрофизикам Юго-Западного исследовательского института удалось обнаружить молекулы воды на поверхности астероида. Ранее такие элементы находили лишь в образцах астероидов.

Изображение из открытых источниковДля этой цели были использованы данные, которые SOFIA получила пару лет назад. SOFIA — это расположенный в Боинге 747SP телескоп, который эксплуатировался американским агентством НАСА и немецким космическим агентством DLR.

29 сентября 2022 года обсерватория выполнила свою последнюю миссию. Перед последним полетом на Боинге SOFIA нацелилась на астероиды, богатые силикатами. На двух из них были обнаружены следы молекул воды в среднем инфракрасном спектре. Это первый случай, когда эти молекулы были обнаружены на поверхности астероидов.

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Астероиды называются Ирис и Массалия. По данным исследовательской группы, запасы воды примерно эквивалентны тем, которые были обнаружены SOFIA в лунном кратере на освещенной стороне Луны. Тогда подсчитали, что один кубический метр поверхности Луны в этом районе содержит около 350 миллилитров воды.

Два других астероида, Парфенопа и Мельпомена, находились слишком далеко, чтобы на них можно было четко обнаружить воду с помощью SOFIA. В дальнейших исследованиях команда планирует использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для изучения астероидов. Уже определены 32 цели.

Результаты будут использованы для получения знаний о распределении воды в нашей Солнечной системе. Распространенная теория состоит в том, что значительная часть воды на Землю была принесена астероидами.

Если это подтвердится, можно было бы более детально исследовать экзопланеты, солнечные системы которых обладают свойствами, благоприятствующими переносу воды через астероиды. Вода является необходимым компонентом для развития всего живого на планетах.