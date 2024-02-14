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kosmos_news
Исследователи нашли новые вулканы на Марсе
Ученые обнаружили на Марсе вулканы, которые могут изменить наше представление о Красной планете. Тектоническая активность поможет сделать выводы о возможной жизни.

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Ученые обнаружили, что примерно четыре миллиарда лет назад Марс был гораздо активнее, как тектонически, так и вулканически, нежели считалось ранее. Об этом свидетельствуют 63 недавно открытых вулкана разных типов, которые были обнаружены в так называемом регионе Эридании в южном полушарии Красной планеты.
В районе Марса Эридания ученые обнаружили свидетельства ранней вулканической активности. Фото: НАСАДанные, которые предоставили зонды Mars Odyssey, Mars Global Surveyor и Mars Rennaissance Orbiter указывают на то, что вулканы возникли из-за изменений в марсианской коре. Помимо вулканов, исследователи также обнаружили в том же регионе систему озер, глубина которой, по их оценкам, достигает одного метра.

Что именно это означает, объяснила Space.com планетолог-геолог Астер Коварт. По его специалиста, «долгоживущие вулканические жерла» были расположены рядом с водой. Они питали поддерживающие жизнь гидротермальные системы.

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В ходе будущих поисков жизни на Марсе ученые будут знать гораздо больше мест, где следует искать доказательства её существования. НАСА использует на Марсе марсоходы Curiosity и Perseverance для сбора образцов и данных.

По данным издания World of Physics, исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Nature Astronomy, надеются, что полученные результаты можно будет применить при изучении Земли. Не исключено, что на Марсе, поверхность которого не менялась миллиарды лет, когда-то происходили процессы, подобные земным.

Как именно возникли на Земле литосферные плиты, сегодня понять сложно – ведь тектоника плит и вулканическая активность непрерывно изменяют земную кору, в отличие от марсианской, и следы этого процесса постоянно стираются.

#космос #наса #марс #астрономия #планеты
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