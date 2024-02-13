Халвинг биткоина состоится в апреле 2024 года. Однако на этот раз это событие может повлечь за собой убытки, утверждает аналитик Майкл Чжао из Grayscale. Влияние на рынок снижение награды за полученный блок сильно переоценено.

Халвинг биткоина в 2024 году представляет опасность для майнеров – в этом убежден по крайней мере один аналитик Grayscale. Возможно, последует даже падение курса первой криптовалюты. Представитель управляющего активами считает, что майнинговые компании могут столкнуться с серьезными проблемами, если вознаграждение за найденный блок сократится вдвое в апреле.

Изображение из открытых источниковОжидается, что это произойдет 17 апреля. Тогда начнется бычий рынок – в этом убеждено большинство аналитиков. Эксперты основывают эту оценку прежде всего на историческом опыте. Дефицит предложения обычно приводит к росту цены, что затем вызывает новую эйфорию на всем крипторынке.

Однако из-за сильных спекуляций начало бычьего рынка может быть отложено на несколько месяцев после фактического сокращения вдвое награды за добытый блок. В новом отчете аналитик Майкла Чжао из криптокомпании Grayscale предупреждает об этой опасности.

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Эксперт предупреждает, что следующий халвинг может не привести к желаемой прибыли.



«Важно понимать, что рост цены биткоина после халвинга не гарантирован», — объясняет Grayscale.

Если халвинг гарантировано принесет трейдерм прибыль, то инвесторы просто заранее купят достаточное количество BTC, чтобы потом выгодно продать их. Поэтому Чжао считает, что возникший дефицит монет не является решающим фактором роста цены BTC. Подобные события не оказывают бычьего эффекта на другие монеты, такие как Litecoin, пишет аналитик. Скорее, прибыль зависит от общей ситуации на рынке.

Это совпадение, что биткоин всегда рос в цене после халвинга, который происходит раз в четыре года. В своем анализе Чжао утверждает, что ключевым фактором роста курса в 2013 году стала напряженная экономическая ситуация. В 2016 году рынок вырос из-за массовых ICO; в 2020 году криптовалюта взлетела в цене из-за опасений инфляций. Возникший в результате интерес к BTC как к альтернативной инвестиции привел к предыдущему рекордному максимуму в ноябре 2021 года.



«Эти случаи макроэкономической неопределенности и поиска альтернативных инвестиционных возможностей, по-видимому, совпадают с периодами повышенного интереса к биткоину, примерно во время халвинга», — пишет Чжао.



По его словам, сам по себе халвинг играет в лучшем случае незначительную роль в динамике цен крупнейшей криптовалюты. По мнению Чжао, в 2024 году все будет иначе. Экономическая ситуация не позволяет ожидать, что цена биткоина значительно вырастет. Если этот прогноз сбудется, многие майнеры окажутся под угрозой, ожидает аналитик. После уменьшения вдвое вознаграждение за блок, прибыльность майнеров снизится, если цена BTC не вырастет пропорционально.

В январе майнеры провели массовую распродажу резервов цифровых монет. Компании накопили капитал перед халвингом, чтобы противодействовать ожидаемому сокращению доходов. Другие компании брали кредиты или продавали акции компаний, например Core Scientific или Marathon Digital.

По мнению Чжао, майнеры должны надеяться на растущую популярность биткоин-ETF, что может привести к росту цены BTC. Многие майнинговые предприятия могут обанкротиться в 2024 году, утверждает аналитик.