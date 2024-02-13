Во вторник утром, 13 февраля, котировки первой криптовалюты превысили уровень $50 000. Это реакция рынка на одобрение ETF и предстоящий халвинг. Халвинг ожидается в середине апреля 2024 года.

Цена биткоина снова растет. Утром во вторник, 13 февраля, стоимость криптовалюты составляла более $50 000. Таким образом, BTC достиг нового годового максимума (хотя 2024 год только начался). После спада в январе, в результате которого цена биткоина упала до уровня менее $40 000, инвесторы снова проявляют больший интерес к BTC. Ведущие цифровые активы из топ-10 по капитализации тоже торгуются в «зеленой зоне». К примеру, Ethereum торгуется на уровне выше $2600.

Изображение из открытых источниковЧто же случилось на рынке? Ожидаемые спотовые биткоин-ETF подняли цену первой криптовалюты до нового локального максимума в $48 500 в начале января. Затем наступило разочарование, когда долгожданные ETF от Blackrock и Fidelity действительно были запущены. Рынок не отреагировал должным образом на запуск этих продуктов.

Но сейчас настроения рынка гораздо более позитивны, чем несколько недель назад. По крайней мере, «Индекс страха и жадности» находится на отметке 70 и сигнализирует: инвесторы хотят покупать больше BTC, и это приводит к росту цены. На это обращает внимание портал forklog.

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Недавний рост котировок, среди прочего, как-то связан с запланированным включением криптоактивов, в том числе биткоина, в универсальные ETF в Канаде – еще один сигнал для Уолл-стрит о том, что криптовалюты становятся заслуживающими внимания финансовыми инструментами.

Не следует забывать, что биткоин переживёт крупнейшее техническое событие за четыре года: халвинг. Количество новых BTC, которые распределяются среди майнеров в качестве награды за их вычислительные усилия, сокращается вдвое. Количество доступных новых монет становится меньше. В прошлом это неоднократно приводило к росту цены биткоина.

Халвинг ожидается где-то между 11 и 21 апреля 2024 года. Точную дату нельзя назвать точно, потому что время генерации блока сильно колеблется. Как повлияет халвинг, на данный момент неясно – но в любом случае напряжение на рынке снова растет, а вместе с ним и интерес к BTC.