Ведущие компании криптовалютной индустрии не подали заявки на размещение рекламы во время Супербоула. Об этом пишет Fox Business. Финал НФЛ состоялся ночью 12 февраля.

В ночь с 11 на 12 февраля прошел финал НФЛ (Супербоул-2024), в котором встретились «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско». В овертайме победу одержал «Канзас». В отличие от предыдущих лет Супербоул не показал рекламные ролики, которые связаны с цифровыми активами. На это обратил внимание портал forklog. Также соответствующую новость опубликовало издание Fox Business.

Изображение из открытых источниковИтак, 12 февраля состоялось крупнейшее спортивное событие в мире. «Канзас-Сити» встретился с «Сан-Франциско», чтобы определить чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Поскольку матч транслировался по всему миру и его посмотрели около 800 миллионов человек, реклама, с одной стороны, особенно дорогая, а с другой — чрезвычайно популярная.

Многочисленные крупные компании тратят иногда немалую часть своего рекламного бюджета на производство рекламных роликов специально для Супербоула. В среднем показ 30-секундного ролика стоит около $7 млн. Тем не менее эта высокая цена не помешала в прошлом некоторым компаниям в криптопространстве использовать финал НФЛ для продвижения своего продукта или услуги. Однако в этом году обошлось без них. В прошлом году криптовалютным компаниям вовсе запретили рекламировать товары и услуги, не в последнюю очередь из-за банкротства FTX.

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Некоторые из «крупных игроков» в криптовалютном пространстве, в том числе Coinbase, Crypto.com, Etoro и, конечно же, FTX, ранее использовали Супербоул для рекламы. Помимо и без того высоких затрат на покупку времени в эфире, криптокомпании не жалели средств и усилий на производство роликов. В прошлые годы FTX и Crypto.com, например, привлекли известных и высокооплачиваемых актеров, таких как Ларри Дэвид или Мэтт Дэймон.

По данным спортивного вещателя Fox Sports, в этом году были заинтересованные стороны из криптосектора, и две компании даже заказали производство рекламных роликов. Однако свободных слотов уже не осталось.