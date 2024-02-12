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ADAC: У электромобиля Hyundai Ioniq 6 самый большой запас хода — 555 километров
Электромобилем с самым большим запасом хода был назван Hyundai Ioniq 6. Испытания выпущенных в 2023 году электрокаров проводила общественная организация автомобилистов ADAC.

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Крупнейшая общественная организация автомобилистов ADAC ежегодно проводит комплексные испытания новых автомобилей. Организация протестировала 39 электромобилей 2023 года выпуска. Результаты тестов были опубликованы в феврале нынешнего года.Hyundai Ioniq 6. Изображение из открытых источниковHyundai Ioniq 6 был назван электромобилем 2023 года выпуска с самым большим запасом хода — 555 километров. BMW iX xDrive50 по-прежнему лидирует по этому показателю с запасом хода в 610 километров. BMW тестировался ADAC в 2022 году после выхода на рынок.

В целом наблюдается явная тенденция к все большему увеличению запаса хода электромобилей. В 2022 году средний показатель составлял 386 километров, а в 2023 году это значение выросло до 393 километров.
Для сравнения: в 2010 году средний пробег электромобилей составлял всего 123 километра. Однако следует отметить, что в 2010 году ADAC провела испытания только двух электромобилей.

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Электромобили становятся все более эффективными. Это отражается на уровне расхода топлива на 100 километров. В 2023 году это среднее значение составило 19,7 киловатт-часов на 100 километров, что является значительным улучшением по сравнению с 21,1 киловатт-часа в 2022 году и 21,6 киловатт-часа годом ранее.

Hyundai Ioniq 6 особенно экономичен: в 2023 году он имел самый низкий расход энергии — всего 15,5 киловатт-часов на 100 километров. Однако лидером по эффективности является VW E-Up, который был протестирован в 2013 году и может похвастаться потреблением всего 13,7 киловатт-часов на 100 километров.

Вышедший в 2023 году Audi Q8 E-Tron Sportback 55 имел наивысшее значение с потреблением 24 киловатт-часа на 100 километров.

#технологии #электромобили #автомобили #adac
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