Google изменила рекомендации по рекламе биткоина и криптовалют. Компания разрешила с 29 января продвигать ориентированные на США криптовалютные ETF и прочие инвестиционные биржевые продукты.

Google обновила свою политику в отношении рекламы криптовалют и связанных с ними продуктов. Эти изменения в первую очередь связаны с одобрением в начале года спотовых биткоин-ETF.

Изображение из открытых источниковКорректировки вступили в силу 29 января. Изменения сигнализируют о дальнейшем открытии для граждан рынка биткоина и криптовалют.

Центральным моментом новых руководящих принципов является одобрение рекламы «трастов криптовалютных монет» (то есть трастовых фондов, которые управляют криптовалютами) в Соединенных Штатах. С конца января рекламодателям, предлагающим такие трасты (BlackRock или Fidelity), разрешено рекламировать свои продукты и услуги.

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Такое изменение открывает путь для рекламы ETF и тем самым может способствовать повышению интереса к биткоину как к классу активов, поскольку фонды значительно увеличивают доступ к нему.

Новая политика распространяется не только на американские компании, но и на организации по всему миру, которые размещают рекламу в Google и ориентированы на американских граждан. В странах Европейского Союза пока по-прежнему не разрешено рекламировать биткоин-ETF. Так, в ЕС будет разрешена только реклама лицензированных бирж, а также программных и аппаратных кошельков. И то лишь в ограниченной степени.

Еще одним важным аспектом обновленных руководящих принципов является то, как рассматриваются нарушения. В отличие от предыдущей практики, когда учетные записи могли быть немедленно заблокированы за нарушение правил, Google теперь вводит период предупреждения. В случае нарушения политики соответствующий аккаунт не будет заблокирован сразу, а сначала получит предупреждение на 7 дней. Это действие дает рекламодателям возможность реагировать на любые проблемы и вносить необходимые коррективы, прежде чем принимать более радикальные меры, такие как блокировка аккаунта.



